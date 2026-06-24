Журналисты из Азербайджана ознакомились с производственными мощностями Airbus в Гамбурге (ФОТО)

ГАМБУРГ /Trend/ – В рамках медиатура, организованного в Гамбурге (Германия) по случаю передачи ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) первого самолёта Airbus A321neo, поставляемого по договору лизинга с компанией AerCap, участники мероприятия ознакомились с производственными мощностями Airbus.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, для журналистов была организована экскурсия по производственным линиям Airbus с посещением цехов сборки самолётов семейства A320 и A350.

Участникам медиатура были представлены ключевые этапы производства воздушных судов, включая сборку конструкций, установку оборудования и работу линии окончательной сборки.

Представитель Airbus по коммуникациям Даниель Вердунг отметил, что в Гамбурге находится второй самый большой завод Airbus после Тулузы. Здесь четыре линии производства самолетов семьи А320. Здесь организуется производство A320 и заключительный монтаж, а также частей самолетов A330 и A350.

«Здесь проходит три этапа производства.

Первый этап - это сборка структуры фюзеляжа.

На этом этапе происходит формирование основной «каркасной» части самолёта. Собираются три основные секции фюзеляжа (передняя, центральная и хвостовая), которые затем соединяются в единую конструкцию. Это этап, где создаётся базовая форма самолёта — его силовая структура.

Вторая - установка оборудования (монтаж систем).

После сборки каркаса начинается этап установки всех внутренних систем. Монтируются трубопроводы, кабели, шланги, устанавливаются окна и двери. Также устанавливается всё оборудование, которое пассажир не видит в готовом самолёте — оно скрыто за внутренними панелями и облицовкой кабины», - подчеркнул Вердунг.

В конце медиатура была предоставлена информация о третьем этапе - окончательном сборке самолётов семейства A320. Это этап производства, на котором все ранее изготовленные основные секции и компоненты самолёта объединяются в единое воздушное судно.