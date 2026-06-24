  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей

Политика Материалы 24 июня 2026 12:32 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей
Фото: АЗЕРТАДЖ
Эльвин Ахмедов
Эльвин Ахмедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей, являющихся неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей и играющих роль духовной опоры и ориентира для миллиардов людей во всем мире.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 20-й Сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

«Мы выступаем с различными инициативами по продвижению исламских принципов солидарности и взаимного уважения, регулярно проводим мероприятия ОИС и ее структур», - подчеркивается в обращении Президента Азербайджана.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости