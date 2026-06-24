В Азербайджане могут быть пересмотрены страховые суммы по ряду обязательных видов страхования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рассматривается возможность изменения страховых сумм по ряду обязательных видов страхования.

Об этом журналистам заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов в рамках Международного страхового форума, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в рамках разрабатываемой концепции изучается вопрос изменения страховых сумм по обязательному индивидуальному страхованию от несчастных случаев.

«Мы изучаем международную практику и рассматриваем возможность отражения этого вопроса в концепции. Определенные изменения предусматриваются и в законодательстве по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - сказал В.Гурбанов.

Он напомнил, что в настоящее время лимит страхового возмещения по материальному ущербу составляет 5 тысяч манатов:

"Эта сумма является автоматически восстанавливаемой. То есть после того, как за ущерб имуществу третьего лица выплачивается 5 тысяч манатов, страховая сумма не обнуляется, а автоматически вновь восстанавливается до 5 тысяч манатов".

По его словам, данный механизм отличается от большинства других видов страхования:

"В других видах страхования после осуществления выплаты страховая сумма уменьшается на размер произведенного возмещения. В этом виде страхования действует иной принцип"