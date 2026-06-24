Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 20-й Сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС

БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 20-й Сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Информацию об этом распространила Пресс-служба Президента Азербайджана.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас на 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества. Добро пожаловать в Азербайджан!

Эта авторитетная платформа, объединяющая законодательные органы братских стран, наряду со служением укреплению межпарламентского сотрудничества, развитию связей в политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах, имеет особое значение как один из важных механизмов, обеспечивающих усиление исламской солидарности.

В этом году исполняется 35 лет со дня вступления Азербайджанской Республики в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). ОИС является одной из первых международных организаций, к которой присоединился Азербайджан после восстановления независимости. Можем с гордостью отметить, что за эти годы наша страна внесла весомый вклад в укрепление исламской солидарности, сыграла инициативную и ответственную роль в деятельности ОИС, оставалась верной ее целям и принципам, принимала активное участие в повышении ее авторитета на международной арене. Азербайджан также выстроил со странами-членами многовекторное сотрудничество на двусторонней основе, опирающееся на крепкие дружеские и братские отношения.

Мы также, в свою очередь, всегда ощущали последовательную поддержку ОИС. Демонстрируя решительную позицию как в период продолжавшейся почти 30 лет агрессии Армении против Азербайджана, так и в послевоенный период, ОИС принимала резолюции и заявления, решительно осуждающие оккупацию, поддерживающие правое дело, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, приветствующие восстановительные и созидательные работы на освобожденных территориях. Хотел бы особо подчеркнуть деятельность Контактной группы в рамках ОИС по агрессии Армении против Азербайджана. Мы высоко ценим такое отношение братских стран.

К сожалению, в период оккупации в наших городах и селах, подвергшихся урбициду и культурциду со стороны Армении, были намеренно разрушены и разграблены имеющие общечеловеческое значение мечети и многовековые памятники исламской архитектуры. Из 67 мечетей 65 были уничтожены, а оставшимся нанесен серьезный ущерб. Использование этих святых мест в качестве хлева и содержание в них животных, считающихся запрещенными в нашей религии, является оскорблением чувств не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира. ИСЕСКО и Независимая постоянная комиссия ОИС по правам человека стали засвидетельствовали эти акты вандализма во время миссий, организованных на освобожденные от оккупации территории.

Сегодня в рамках широкомасштабных работ по реконструкции, проводимых в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, восстанавливаются наши разрушенные религиозные очаги с сохранением их исторического облика, строятся новые мечети, и после многих лет с минаретов снова звучит азан.

Эти преступления, совершенные против исламского культурного наследия на наших землях, несомненно, являются открытым проявлением исламофобии. Сегодня в мире широкий размах приобретают насаждение ненависти к мусульманам, посягательство на исламское культурное наследие и осквернение исламских ценностей. Сожжение нашей священной книги «Корана» и публикация карикатур на пророка Мухаммеда (мир ему) никоим образом не могут быть оправданы свободой выражения мнения и совершенно неприемлемы. Исламофобия – это не только состояние нетерпимости к мусульманам, но и опасная тенденция, представляющая угрозу взаимопониманию и мирному сосуществованию. Вызывает разочарование тот факт, что некоторые политические круги на Западе, а также такие международные институты, как Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы, внушая антиисламские настроения, предпринимают попытки отождествлять ислам с экстремизмом и терроризмом, сформировать предвзятое представление о нашей религии и представить ее как источник опасности.

В целях дальнейшего повышения международного внимания к борьбе с исламофобией в нашей стране организуются международные конференции, посвященные этой теме. В условиях тревожного распространения исламофобии проведение этих конференций в Азербайджане имеет огромное значение с точки зрения продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога и устранения стереотипов о нашей религии.

Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей, являющихся неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей, играющих роль духовной опоры и ориентира для миллиардов людей во всем мире.

Мы выступаем с различными инициативами по продвижению исламских принципов солидарности и взаимного уважения, регулярно проводим мероприятия ОИС и ее структур. Города Баку, Нахчыван и Шуша, олицетворяющие богатое культурно-духовное наследие исламской цивилизации, в разные годы удостаивались звания культурной столицы исламского мира. В 2017 году в Баку в рамках объявленного в Азербайджане «Года исламской солидарности» с участием 54 стран прошли IV Игры исламской солидарности.

Несколько дней назад в Баку были успешно организованы Ежегодные собрания Группы Исламского банка развития 2026 года, посвященные теме региональной интеграции для устойчивого благополучия мусульманских стран.

В 2027 году в Азербайджане состоится 16-я сессия Конференции Исламского саммита, и наша страна примет председательство в ОИС. В период нашего председательства мы приложим все усилия для мобилизации совместных усилий с целью продвижения общих интересов государств-членов, углубления сотрудничества в рамках организации, укрепления исламской солидарности и превращению ее в большую силу.

Уважаемые участники,

Нынешняя сессия посвящена теме «Содействие устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в государствах-членах ОИС посредством парламентского сотрудничества», что демонстрирует решимость Парламентского союза находить совместные решения общих вызовов для прогресса государств-членов.

Уверен, что полезные инициативы, выдвинутые в рамках сессии, будут способствовать благополучию наших братских народов и послужат созданию новых возможностей для сотрудничества между нашими странами.

Выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в работе сессии".