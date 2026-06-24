В Сабирабаде проходит региональное совещание, посвященное развитию хлопководства

САБИРАБАД /Trend/ - В Сабирабадском районе проходит региональное совещание по обсуждению предстоящих задач для достижения целей, предусмотренных в сфере хлопководства в "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года.

Как сообщает местное бюро Trend, мероприятие организовано в целях исполнения поручений, данных на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, прошедшем 25 мая 2026 года и посвященном вопросам сельского хозяйства, и обеспечения скоординированной, гибкой и эффективной реализации по регионам мер, предусмотренных в Государственной программе.

В совещании принимают участие помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, председатель Агентства развития и управления сельским хозяйством (ADSEA) Заур Микаилов, заместитель министра экономики Самед Баширли, представители соответствующих государственных учреждений, а также фермеры и предприниматели из районов, специализирующихся на хлопководстве.