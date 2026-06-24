Председательство в Парламентском союзе ОИС перешло к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - На проходящей в Баку 20-й юбилейной сессии Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества (PUIC) произошло важное историческое событие.

Председательство в организации было официально передано от Индонезии Милли Меджлису Азербайджанской Республики, сообщает корреспондент Trend.

Это престижное мероприятие, которое столица Азербайджана принимает с 21 по 25 июня, собрало руководителей парламентов исламского мира, дипломатов и представителей международных организаций.

На церемонии открытия сессии делегация Индонезии представила отчет о периоде своего председательства и официально передала соответствующие полномочия азербайджанской стороне.

Выступавшие на мероприятии особо подчеркнули объединяющую роль Азербайджана в исламском мире в вопросах региональной безопасности, мультикультурализма и гуманитарного сотрудничества.

Было отмечено, что председательство Азербайджана в этой авторитетной организации является очередным ярким свидетельством успехов страны в сфере глобальной парламентской дипломатии и ее растущего международного авторитета.

Основными стратегическими направлениями деятельности Азербайджана в период председательства станут:

- Укрепление исламской солидарности — развитие политических, экономических и культурных связей между государствами-членами на парламентском уровне.

- Решительная борьба с исламофобией — продвижение единой и твердой парламентской позиции против предвзятого отношения к мусульманским общинам на международной арене.

- Глобальные вызовы и устойчивое развитие — поддержка совместных законодательных инициатив в сферах борьбы с изменением климата, сокращения бедности и цифровой трансформации.

Отметим, что Парламентский союз Организации исламского сотрудничества был учрежден в 1999 году. Штаб-квартира организации расположена в Тегеране.

Союз является одной из крупнейших международных платформ, координирующих сотрудничество между парламентами государств — членов ОИС и выносящих актуальные вопросы мусульманского мира на глобальную повестку дня.

Бакинская декларация, которая будет принята по итогам сессии, определит стратегию дальнейшей совместной деятельности государств-членов и новую дорожную карту межпарламентского сотрудничества.