Председательство в Парламентском союзе ОИС перешло к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - На проходящей в Баку 20-й юбилейной сессии Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества (PUIC) произошло важное историческое событие.
Председательство в организации было официально передано от Индонезии Милли Меджлису Азербайджанской Республики, сообщает корреспондент Trend.
Это престижное мероприятие, которое столица Азербайджана принимает с 21 по 25 июня, собрало руководителей парламентов исламского мира, дипломатов и представителей международных организаций.
На церемонии открытия сессии делегация Индонезии представила отчет о периоде своего председательства и официально передала соответствующие полномочия азербайджанской стороне.
Выступавшие на мероприятии особо подчеркнули объединяющую роль Азербайджана в исламском мире в вопросах региональной безопасности, мультикультурализма и гуманитарного сотрудничества.
Было отмечено, что председательство Азербайджана в этой авторитетной организации является очередным ярким свидетельством успехов страны в сфере глобальной парламентской дипломатии и ее растущего международного авторитета.
Основными стратегическими направлениями деятельности Азербайджана в период председательства станут:
- Укрепление исламской солидарности — развитие политических, экономических и культурных связей между государствами-членами на парламентском уровне.
- Решительная борьба с исламофобией — продвижение единой и твердой парламентской позиции против предвзятого отношения к мусульманским общинам на международной арене.
- Глобальные вызовы и устойчивое развитие — поддержка совместных законодательных инициатив в сферах борьбы с изменением климата, сокращения бедности и цифровой трансформации.
Отметим, что Парламентский союз Организации исламского сотрудничества был учрежден в 1999 году. Штаб-квартира организации расположена в Тегеране.
Союз является одной из крупнейших международных платформ, координирующих сотрудничество между парламентами государств — членов ОИС и выносящих актуальные вопросы мусульманского мира на глобальную повестку дня.
Бакинская декларация, которая будет принята по итогам сессии, определит стратегию дальнейшей совместной деятельности государств-членов и новую дорожную карту межпарламентского сотрудничества.