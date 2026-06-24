По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке.

В рамках акции, прошедшей при организационной поддержке Общественного объединения IDEA и содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям, были продолжены работы по очистке прибрежной территории от разлившихся нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов.

В целях обеспечения высокого уровня безопасности и охраны здоровья участников, перед началом акции для них был проведен подробный инструктаж по обращению с нефтеотходами, правильному использованию средств индивидуальной защиты и мерам, предпринимаемым в чрезвычайных ситуациях.

Собранные в ходе акции нефтеотходы были сданы в соответствующем порядке для нейтрализации.