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По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)

Политика Материалы 24 июня 2026 11:58 (UTC +04:00)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке.

В рамках акции, прошедшей при организационной поддержке Общественного объединения IDEA и содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям, были продолжены работы по очистке прибрежной территории от разлившихся нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов.

В целях обеспечения высокого уровня безопасности и охраны здоровья участников, перед началом акции для них был проведен подробный инструктаж по обращению с нефтеотходами, правильному использованию средств индивидуальной защиты и мерам, предпринимаемым в чрезвычайных ситуациях.

Собранные в ходе акции нефтеотходы были сданы в соответствующем порядке для нейтрализации.

По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)
По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке (ФОТО)

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