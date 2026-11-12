Региональный климатический центр Туркменистана начнет работу в 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата, в Центральной Азии планируется ввести в деятельность в начале 2027 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Туркменистана, об этом 11 ноября заявилпредседатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на пленарном заседании Саммита лидеров в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

Бердымухамедов отметил, что центр создается по инициативе Туркменистана, получившей поддержку стран региона и международных партнеров. Его деятельность будет осуществляться в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций и другими международными структурами в соответствии с согласованными организационно-правовыми механизмами и международными стандартами.

Он также подчеркнул приверженность Туркменистана выполнению обязательств в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения. Усилия страны направлены на сокращение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и внедрение экологически чистых технологий.

«Это нацелено на сокращение выбросов парниковых газов и повышение энергоэффективности, а также подкреплено конкретными мерами, направленными на широкое внедрение экологически чистых технологий современности», - сказал Бердымухамедов.

В этом контексте он особо отметил реализацию Глобального обязательства по метану. По его словам, в стране принимаются меры по модернизации национальной системы энергоснабжения, сокращению потерь природного газа и совершенствованию мониторинга выбросов.

Председатель Халк Маслахаты также назвал опустынивание одной из ключевых проблем Центральной Азии и подчеркнул необходимость скоординированных региональных действий при поддержке специализированных структур ООН.

Он сообщил, что Туркменистан продолжит взаимодействие с секретариатом Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и заинтересованными международными партнерами для продвижения своей инициативы по созданию Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии.

Кроме того, Бердымухамедов отметил, что Туркменистан подготовил Четвертое национальное сообщение об изменении климата и завершил работу над обновленным Третьим определяемым на национальном уровне вкладом.