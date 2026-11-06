МЭА прогнозирует рост потребления возобновляемой энергии на транспорте на 60% к 2031 г.

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что к 2031 году потребление возобновляемой энергии на транспорте увеличится на 60 процентов. Основными факторами роста станут распространение электромобилей и увеличение использования жидкого биотоплива.

Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) "Renewables 2026".

Согласно прогнозу, в рассматриваемый период доля возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления мирового транспортного сектора достигнет 6 процентов. Около половины прироста будет обеспечено за счет возобновляемой электроэнергии, используемой электромобилями. При этом на Китай и Европу придется 80 процентов данного прироста.

Жидкое биотопливо останется вторым по значимости источником роста потребления возобновляемой энергии на транспорте. Основными факторами развития этого сегмента станут ужесточение государственных требований к использованию биотоплива и увеличение спроса на транспортное топливо.

Ожидается, что новые рынки будут формироваться прежде всего в авиации и морском транспорте. Этому будут способствовать введение правительствами требований к устойчивому авиационному топливу (SAF), а также расширение нормативного регулирования в отношении низкоуглеродных видов топлива.

Кроме того, прогнозируется ускоренное развитие производства биометана, возобновляемого водорода и синтетического топлива (e-fuels). Эти источники энергии создадут дополнительные возможности для долгосрочного сокращения выбросов, особенно в тех сегментах транспорта, где электрификация сопряжена с трудностями.

МЭА также подчеркивает важность соблюдения критериев устойчивого развития при расширении производства жидкого биотоплива. Согласно докладу, к 2031 году спрос на сырье для мирового производства биотоплива увеличится на 30 процентов. Наиболее быстрый рост ожидается в сегменте масличного сырья, используемого для производства биодизеля, возобновляемого дизельного топлива и авиационного биотоплива.

Агентство отмечает, что жидкое биотопливо обладает значительным потенциалом для сокращения выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла в различных видах транспорта.

Вместе с тем для расширения производства необходимо разработать и внедрить прозрачные, надежные и согласованные на международном уровне механизмы обеспечения устойчивого развития. На перспективы производства биотоплива также влияют высокие цены на удобрения и экстремальные погодные явления, в том числе Эль-Ниньо.

В докладе также отмечается, что значение возобновляемой энергии в секторе теплоснабжения будет возрастать. Так, прогнозируется, что доля современных возобновляемых источников энергии в общем объеме спроса на тепло увеличится с 15 процентов в 2025 году до 19 процентов в 2031 году.

Это будет способствовать диверсификации теплоснабжения, снижению зависимости от ископаемого топлива и сокращению выбросов углекислого газа в данном секторе.

Ожидается, что в этот период использование возобновляемой электроэнергии благодаря тепловым насосам и электрификации промышленности увеличится более чем на 50 процентов. На эти направления придется около двух третей прироста спроса на современную возобновляемую тепловую энергию.

Вместе с тем современная биоэнергетика, солнечные тепловые системы и тепло, непосредственно получаемое из геотермальных источников, сохранят значительную долю в общем объеме потребления возобновляемой тепловой энергии.

МЭА рассматривает расширение использования тепловых насосов и сетей централизованного теплоснабжения как важные направления ускорения декарбонизации этого сектора.

В настоящее время на возобновляемые источники энергии приходится лишь 7 процентов мирового централизованного теплоснабжения. Между тем такие сети обладают значительным потенциалом для более широкого использования возобновляемой и вторичной тепловой энергии.

Ожидается также быстрый рост производства биометана. Согласно докладу, к 2031 году мировое производство биогаза увеличится примерно на 20 процентов, причем весь этот прирост будет обеспечен за счет биометана.

При этом прогнозируется, что производство биометана увеличится почти вдвое. В результате его доля в общем объеме производства биогаза вырастет с нынешних 22 процентов до 35 процентов к 2031 году.

"Европа сохранит позицию крупнейшего производителя биометана, а США займут второе место. Ожидается также расширение производства в развивающихся странах. В частности, прогнозируется, что к 2031 году производство биометана в Индии увеличится примерно в 9 раз. Бразилия, Китай и Индия формируют политику и механизмы поддержки развития этой отрасли.

Вместе с тем, несмотря на значительный технический потенциал органических отходов и сельскохозяйственных остатков, создание коммерческих цепочек поставок сырья остается одной из основных проблем, препятствующих более быстрому расширению производства", - подчеркивается в докладе.

В документе также отмечается, что использование биометана постепенно расширяется за пределы автомобильного транспорта, охватывая промышленность и строительный сектор.

Применение сжиженного биометана (Bio-LNG) в морском транспорте, особенно в Европе, становится перспективной альтернативой в рамках выполнения требований по декарбонизации.

По данным МЭА, местное производство биогаза и биометана уже способствует снижению зависимости ряда европейских стран от импорта природного газа. Благодаря этому зависимость от импорта сократилась на 22 процентных пункта в Швеции, на 10 процентных пунктов в Германии и на 8 процентных пунктов во Франции.

Таким образом, доклад МЭА подчеркивает значение расширения использования возобновляемой энергии в транспортном секторе, теплоснабжении и газоснабжении для укрепления энергетической безопасности, снижения зависимости от импорта энергоресурсов и сокращения выбросов парниковых газов.