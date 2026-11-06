Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ — В Азербайджанский национальный музей ковра поступило художественное произведение "Дерья", посвящённое светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность Родины. Автор работы — заведующая кафедрой Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доктор философии по искусствоведению Гюлара Салаева. По случаю Дня Победы она преподнесла своё произведение в дар музею. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

"Дерья" — это не просто ковёр, в котором традиции азербайджанского ткачества сочетаются с современным художественным подходом. Это своеобразная летопись памяти, где каждая нить и каждый орнаментальный элемент наполнены особым смыслом.

Война — одно из самых трагических и противоестественных явлений человеческой жизни. Она несёт боль, разрушение и смерть. И защищая родную землю, её свободу и право народа жить под мирным небом, людям приходится брать в руки оружие. И тогда цена свободы измеряется человеческими жизнями. Во все времена народы хранили память о тех, кто пожертвовал собой ради будущего своей страны. Эта память находила отражение в исторических летописях, памятниках и произведениях искусства.

В ковре "Дерья" эта тема получила особое, глубоко личное воплощение. В его композицию вплетены имена молодых людей, чьи судьбы прервала война. За каждым именем — несбывшиеся мечты, надежды и целая жизнь, которой не суждено было продолжиться. Скорбный перечень завершается длинными свободно ниспадающими нитями, символизирующими оборвавшиеся жизни. Мы не в силах вернуть тех, кого забрала война, но можем бережно хранить память о них, с благодарностью произносить их имена и передавать эту память следующим поколениям.

В художественном образе ковра каждый элемент наполнен особым смыслом. Море с его глубиной, бесконечностью и мощью становится символом вечного движения жизни. Голубые и белые оттенки передают ощущение простора, чистоты и гармонии водной стихии. Вплетённые в композицию орнаменты в виде деревьев обращают нас к духовным истокам, напоминая о родных корнях и преемственности поколений.

В азербайджанской культуре ковёр всегда был чем-то большим, чем произведение декоративно-прикладного искусства. В его узорах отражались история народа, его мировоззрение, традиции и духовные ценности. "Дерья" продолжает эту многовековую традицию, превращая искусство ткачества в особую форму сохранения исторической памяти.

Поступление подобных произведений в музейную коллекцию имеет особую ценность. Ведь музей хранит не только материальные свидетельства прошлого, но и духовное наследие народа. Такие работы позволяют сохранить для будущих поколений не только художественное наследие, но и память о людях, чьи имена навсегда останутся в истории страны.

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