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Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)

Культура Новость 6 ноября 2026 13:09 (UTC +04:00)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Фото: Азербайджанский национальный музей ковра
Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
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БАКУ /Trend Life/ — В Азербайджанский национальный музей ковра поступило художественное произведение "Дерья", посвящённое светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность Родины. Автор работы — заведующая кафедрой Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доктор философии по искусствоведению Гюлара Салаева. По случаю Дня Победы она преподнесла своё произведение в дар музею. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

"Дерья" — это не просто ковёр, в котором традиции азербайджанского ткачества сочетаются с современным художественным подходом. Это своеобразная летопись памяти, где каждая нить и каждый орнаментальный элемент наполнены особым смыслом.

Война — одно из самых трагических и противоестественных явлений человеческой жизни. Она несёт боль, разрушение и смерть. И защищая родную землю, её свободу и право народа жить под мирным небом, людям приходится брать в руки оружие. И тогда цена свободы измеряется человеческими жизнями. Во все времена народы хранили память о тех, кто пожертвовал собой ради будущего своей страны. Эта память находила отражение в исторических летописях, памятниках и произведениях искусства.

В ковре "Дерья" эта тема получила особое, глубоко личное воплощение. В его композицию вплетены имена молодых людей, чьи судьбы прервала война. За каждым именем — несбывшиеся мечты, надежды и целая жизнь, которой не суждено было продолжиться. Скорбный перечень завершается длинными свободно ниспадающими нитями, символизирующими оборвавшиеся жизни. Мы не в силах вернуть тех, кого забрала война, но можем бережно хранить память о них, с благодарностью произносить их имена и передавать эту память следующим поколениям.

В художественном образе ковра каждый элемент наполнен особым смыслом. Море с его глубиной, бесконечностью и мощью становится символом вечного движения жизни. Голубые и белые оттенки передают ощущение простора, чистоты и гармонии водной стихии. Вплетённые в композицию орнаменты в виде деревьев обращают нас к духовным истокам, напоминая о родных корнях и преемственности поколений.

В азербайджанской культуре ковёр всегда был чем-то большим, чем произведение декоративно-прикладного искусства. В его узорах отражались история народа, его мировоззрение, традиции и духовные ценности. "Дерья" продолжает эту многовековую традицию, превращая искусство ткачества в особую форму сохранения исторической памяти.

Поступление подобных произведений в музейную коллекцию имеет особую ценность. Ведь музей хранит не только материальные свидетельства прошлого, но и духовное наследие народа. Такие работы позволяют сохранить для будущих поколений не только художественное наследие, но и память о людях, чьи имена навсегда останутся в истории страны.

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Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)
Азербайджанский музей получил ценный подарок (ФОТО)

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