Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района.

Об этом говорится в информации Пресс-службы Президента Азербайджана.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства и первую леди о работе, проделанной в селе Солтанлы.

Село Солтанлы было оккупировано Арменией в 1993 году. До оккупации его жители в основном занимались хлопководством, зерноводством, коконоводством, виноградарством и животноводством. Вооруженные силы Азербайджана освободили село от оккупации 19 октября 2020 года.

В селе Солтанлы с общей площадью 108,5 гектара построено 420 частных домов. Дома являются 2-, 3-, 4-, 5-комнатными и обеспечены современной коммуникационной сетью – водой, электричеством, газом, солнечными панелями, высокоскоростным интернетом. Внутрисельские дороги заасфальтированы. В рамках проекта в селе Солтанлы построены двухэтажное административное здание, детский сад, врачебный пункт и многофункциональный корпус. Последний включает одно- и двухэтажные секции, в которых разместятся аптека, магазин, ателье, салон красоты и другие объекты бытового обслуживания.

В построенном в селе яслях-детском саду на 140 мест созданы все условия для комфорта детей. В детском дошкольном учреждении имеются методический, компьютерный кабинеты, игровые и музыкальные комнаты, столовая.