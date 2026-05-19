Обнародован график движения поездов Баку-Тбилиси-Баку

БАКУ /Trend/ - Согласно предварительному соглашению, достигнутому между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги», поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут отправляться из Баку ежедневно в 23:10 и прибывать в Тбилиси в 08:41 следующего дня, а также отправляться из Тбилиси в 21:00 и прибывать в Баку в 06:24 следующего дня.

Как сообщает Trend со ссылкой у ЗАО «Азербайджанские железные дороги», поезда на маршруте Баку-Тбилиси-Баку будут останавливаться на Бакинском железнодорожном вокзале, станциях Биладжари, Евлах, Гянджа, Агстафа и Боюк Кесик в Азербайджане, а также на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале в Грузии.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.