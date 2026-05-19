К 2050 г. в городах будет проживать около 70% населения мира - Дима Аль-Хатиб

БАКУ /Trend/ - К 2050 году в городах будет проживать около 70% населения мира. По мере ускорения урбанизации значение соучастного управления возрастает ещё больше.

Как сообщает Trend, об этом заявила руководитель Бюро ООН по сотрудничеству Юг-Юг Дима Аль-Хатиб на мероприятии под названием «Форум НПО WUF13: Глобальные партнерства и принятие решений» («WUF13 NGO Forum»).

По её словам, неправительственные организации, активно участвуя на неформальном уровне в таких областях, как меры по адаптации к изменению климата, цифровая инклюзивность, способствуют раннему выявлению возникающих потребностей и формированию инклюзивной городской политики.

«В этом отношении НПО зачастую играют роль надежного посредника между общинами и институтами. Они также выявляют и выносят на повестку дня практические решения, остающиеся без внимания. В рамках сотрудничества с ЮНЕСКО и ООН-Хабитат мы уделяем особое внимание сохранению наследия, климатическим мерам, устойчивости городов и процессам восстановления. Одновременно организуются тренинги по снижению риска бедствий. На сегодняшний день мы провели обучение, охватившее людей в 168 странах и тысячах общин. Мы верим, что НПО будут играть ещё более активную роль в этой экосистеме. Устойчивые города строятся на основе инклюзивности, местного предпринимательства и взаимного доверия. Города должны стать главной движущей силой перемен и инноваций», — сказала Дима Аль-Хатиб.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.