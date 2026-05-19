Когда в музее звучит фортепиано: магия классики в центре Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств была представлена концертная программа "Вечер фортепианной музыки" с участием юных пианистов, сообщает Trend Life.

В концерте выступили ученики концертмейстера Азербайджанской национальной консерватории и преподавателя Гимназии искусств при АНК Гюльнар Мирзоевой, которая в своем выступлении отметила, что ставит перед собой цель прививать воспитанникам традиции классического академического фортепианного исполнительства, а также рассказала об их достижениях.

Юные талантливые музыканты - солисты Азербайджанской государственной детской филармонии и лауреаты международных конкурсов - исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

В программе прозвучали произведения таких классиков как Дмитрий Кабалевский, Дмитрий Шостакович, Эдвард Григ, Фредерик Шопен, Бела Барток, Иоганнес Брамс, Ниязи, Гара Гараев и Вагиф Мустафазаде.

На протяжении вечера зрители смогли насладиться разнообразным репертуаром и яркими музыкальными образами в исполнении Мелек Гадирзаде, Нейлы Алиевой, Суэля Керимли, Ферзин Эфендиевой и Музаффара Алиева.

Основной целью концерта стало расширение сценического опыта молодых исполнителей, популяризация классической музыки и продвижение музыкального искусства среди молодого поколения.

