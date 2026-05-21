БАКУ /Trend/ - В село Шукюрбейли Джебраильского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, на данном этапе в село Шукюрбейли возвращаются 39 семей (165 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.