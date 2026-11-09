Продажи на Товарной бирже Ирана сократились на 15,7%

БАКУ/ Trend/ - За прошедшую иранскую неделю (31 октября – 6 ноября) стоимость продаж продукции на Товарной бирже Ирана сократилась на 15,7%, а объем — на 2,78% по сравнению с предыдущей неделей (24–30 октября).

Как сообщает Trend со ссылкой на анализ статистических данных Товарной биржи Ирана, за прошедшую неделю на бирже было продано 3,14 млн тонн продукции на сумму 1,63 квадриллиона риалов (около 726 млн долларов). Для сравнения: за предыдущую неделю на Товарной бирже было реализовано 3,23 млн тонн продукции на сумму 1,63 квадриллиона риалов (около 861 млн долларов).

За отчетную неделю на Товарной бирже было продано 2,43 млн тонн промышленной и горнодобывающей продукции на сумму 785 трлн риалов (около 414 млн долларов).

За указанный период на бирже также было реализовано 301 тыс. тонн нефтепродуктов и нефтехимической продукции на сумму около 447 трлн риалов (около 236 млн долларов).

За прошедшую неделю в экспортном сегменте Киш Товарной биржи было продано 392 тыс. тонн продукции на сумму 117 трлн риалов (около 61,9 млн долларов).

В субмаркет-сегменте биржи было реализовано 17,8 тыс. тонн продукции на сумму 26,1 трлн риалов (около 13,8 млн долларов).

С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) на Товарной бирже Ирана было продано 94,6 млн тонн продукции на сумму 32,3 квадриллиона риалов (около 17 млрд долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость продаж выросла на 108%, а объем — на 1,58%.

За аналогичный период прошлого года на Товарной бирже было реализовано 93,1 млн тонн продукции на сумму 15,5 квадриллиона риалов (около 8,2 млрд долларов).