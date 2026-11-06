Госбюджет Азербайджана в 2027 году получит ₼872 млн дивидендов от госпредприятий

БАКУ /Trend/ - В 2027 году в государственный бюджет Азербайджана прогнозируется поступление 872 миллионов манатов чистых дивидендов от 48 государственных предприятий. Это на 45,4 процента больше аналогичного показателя 2026 года.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Азербайджана за январь-сентябрь 2026 года.

Отмечается, что в рамках определения дивидендных обязательств на 2027 год с 48 государственными предприятиями согласована выплата дивидендов на общую сумму 918 миллионов манатов. Из них 872 миллиона манатов составляют чистые дивиденды, а 46 миллионов манатов - налог на дивиденды.

В отчетный период также был проведен ряд мероприятий по контролю за деятельностью государственных предприятий и анализу их финансовых показателей.

Так, в соответствующей подсистеме информационной системы "Цифровые государственные финансы", созданной для цифрового мониторинга государственных предприятий, открыты электронные кабинеты для 1 113 предприятий и начат прием отчетности.

Кроме того, создан Реестр мониторинга государственных предприятий. На основе отчетов, представленных 1 153 предприятиями, включенными в реестр, сформирована сводная база данных.

Также на основании указа Президента Азербайджанской Республики № 675 от 26 мая 2026 года обеспечено представительство Министерства финансов в наблюдательных советах около 40 государственных предприятий.

За отчетный период состоялось более 100 заседаний указанных наблюдательных советов, по итогам которых были представлены заключения более чем по 200 вопросам.

Работа проводилась и в направлении оценки финансового состояния государственных предприятий и выявления фискальных рисков.

Так, во исполнение указа Президента Азербайджанской Республики № 570 от 30 декабря 2025 года проведен мониторинг финансовых показателей 32 государственных предприятий за 2023-2025 годы. По его итогам оценены показатели фискальных рисков, определены соответствующие рейтинги, а отчет о результатах представлен Президенту.

Кроме того, для оценки финансового состояния государственных предприятий с учетом отраслевой принадлежности и степени риска в соответствии с международной практикой подготовлены специальные инструкции (паспорта). Они охватывают рейтинги фискальных рисков, пороговые значения финансовых коэффициентов, а также математическое и методологическое обоснование этих показателей.

В отчете также сообщается о создании базы данных бюджетных поступлений (дивидендов) и расходов (инвестиции, субсидии, долговые обязательства и другие выплаты), связанных с государственными предприятиями, за 2020-2026 годы. Кроме того, рассчитан фискальный баланс по каждому году.

Одновременно были проанализированы проекты бюджетных прогнозов и финансовые показатели 35 государственных предприятий на очередной бюджетный год и последующие три года. По результатам анализа подготовлены соответствующие отчеты, которые направлены указанным предприятиям.

Кроме того, Коллегия Министерства финансов приняла решение об утверждении форм информации и отчетности, представляемых министерству юридическими лицами, находящимися в государственной собственности и контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, а также публичными юридическими лицами, созданными от имени государства.

Таким образом, реализуемые меры направлены на усиление контроля за финансовой деятельностью государственных предприятий, совершенствование механизмов оценки фискальных рисков и увеличение дивидендных поступлений в государственный бюджет.