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От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)

Культура Новость 9 ноября 2026 19:22 (UTC +04:00)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ –Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил торжественную концертную программу, посвящённая 8 Ноября – Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры.

Концерт прошёл под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова. В музыкальном вечере приняли участие симфонический оркестр, солисты, хор и балетная труппа театра.

Программа открылась увертюрой из оперы "Кёроглу" Узеира Гаджибейли – одного из знаковых произведений азербайджанской музыкальной классики, символизирующего героизм, силу духа и любовь к Родине.

Затем Мухаммед Шаммадов исполнил произведение Узеира Гаджибейли "Sevgili canan", Сама Гамзаева представила романс Асафа Зейналлы "Ölkəm", Хаял Гусейнов исполнил "Худаяр теснифи" Алибабы Мамедова, а народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов – песню "Карабах" Бахрама Насибова.

Особое место в программе занял "Джанги" из оперы "Кёроглу", представленный в совместном исполнении оркестра и балетной труппы театра. В исполнении хора прозвучал "Марш солдата" Джаваншира Гулиева. Произведение Муслима Магомаева "Край огней" представил солист Махир Тагизаде в сопровождении хора.

Концертная программа, объединившая богатство национального музыкального наследия и гордость азербайджанского народа за историческую Победу, подарила зрителям незабываемые впечатления и ещё раз продемонстрировала объединяющую силу искусства.

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От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)
От Кёроглу до Карабаха – в Баку прозвучала музыкальная летопись Победы (ФОТО)

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