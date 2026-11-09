МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Турции.

Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Азербайджана.

«Новость о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва на фабрике в турецком городе Измир глубоко опечалила нас. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем глубокие соболезнования братскому государству и народу Турции в связи с этой трагедией», — говорится в заявлении.