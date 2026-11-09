  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Политика Новость 9 ноября 2026 20:17 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Фото: Trend News Agency
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Турции.

Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Азербайджана.

«Новость о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва на фабрике в турецком городе Измир глубоко опечалила нас. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем глубокие соболезнования братскому государству и народу Турции в связи с этой трагедией», — говорится в заявлении.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости