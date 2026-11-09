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Азербайджан выступил соавтором глобального доклада, представленного на COP31

Азербайджан Новость 9 ноября 2026 22:21 (UTC +04:00)
Азербайджан выступил соавтором глобального доклада, представленного на COP31
Фото: АЗЕРТАДЖ
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Доклад «Миссия Белем – 1,5°C», подготовленный совместно Азербайджаном, Бразилией, Турцией и Австралией, представлен общественности в рамках COP31, проходящей в турецкой Анталье.

Основная цель доклада – оказать поддержку странам в реализации климатических обязательств и национальных планов адаптации в рамках Парижского соглашения, направленных на ограничение глобального повышения температуры на уровне 1,5°C.

Документ подготовлен в рамках мандата, предоставленного председательствам COP29, COP30 и COP31 во время COP30, состоявшейся в прошлом году в Бразилии, в результате совместного сотрудничества Азербайджана, Бразилии, Турции и Австралии.

В ходе подготовки доклада в 2026 году были проведены широкие консультации со странами, международными организациями, частным сектором и другими заинтересованными сторонами. Консультации проходили в течение года во многих странах мира, в том числе в Азербайджане. Кроме того, были рассмотрены 148 письменных предложений, поступивших от различных стран и организаций.

В докладе представлены существующие решения, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, повышение устойчивости к последствиям изменения климата и создание новых экономических возможностей в таких сферах, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, океаны, здравоохранение и градостроительство.

Официальная презентация доклада состоится 16 ноября в рамках COP31 на организованном в Анталье мероприятии высокого уровня.

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