Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Иран и Объединённые Арабские Эмираты обсудили вопросы обеспечения стабильности в регионе.

Как сообщает министерство иностранных дел Ирана, в пятницу состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по поводу последних событий в регионе и дипломатических усилий, направленных на обеспечение региональной стабильности.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооружённые силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что они стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.