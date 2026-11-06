Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района.

Отметим, что село Джахангирбейли было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. До оккупации в селе функционировали школа, детский сад, дом культуры и отдел связи. Основными занятиями населения являлись шелководство, зерноводство, виноградарство и животноводство. Вооруженные силы Азербайджана освободили село от оккупации 21 октября 2020 года. Фундамент села Джахангирбейли был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в мае 2023 года.

В селе Джахангирбейли, общая площадь которого составляет 179,5 гектара, на первом этапе на территории площадью 62,57 гектара было построено 242 частных дома, здание школы, ясли-детский сад, двухэтажное административное здание, рыночный комплекс и многофункциональное здание. Дома являются 2-, 3-, 4-, 5-комнатными. Все они обеспечены водо-, электро- и газоснабжением, оснащены солнечными панелями и подключены к высокоскоростному интернету. Также заасфальтированы внутрисельские дороги.

В многофункциональном здании будут функционировать врачебно-медицинский пункт, аптека, маркет, ателье и салон красоты.

В яслях-детском саду на 80 мест, построенном в Джахангирбейли, особое внимание уделено обеспечению комфорта детей. В помещениях созданы все необходимые условия для отдыха детей, а также выявления и оценки их первоначальных знаний и навыков.

Рядом с административным зданием построена площадь Флага. Флаг поднят на высоту 10,4 метра. Рядом с площадью Флага созданы детская игровая площадка, спортивная зона и парк для продвижения здорового образа жизни и повышения физической активности жителей.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и Первую леди об условиях, созданных в здании полной средней школы села Джахангирбейли на 264 ученических мест.

Было отмечено, что школа обладает широкими возможностями для проведения обучения на высоком уровне. Классные комнаты учебного заведения оснащены необходимыми учебными материалами и оборудованием. В распоряжении учителей и учащихся будут 13 классных комнат, 2 лаборатории – химическая и физическая, кабинеты музыки, информатики, военной подготовки, рисования и гримерная, библиотека, актовый зал на 160 мест, крытый спортивный зал и столовая. На территории школы также созданы 2 открытые спортивные площадки.

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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Прежде всего, поздравляю вас с наступающим праздником Победы. Мы встречаемся накануне этого праздника, который отмечается как государственный праздник уже шестой год. Шесть лет назад наша славная Армия изгнала врага с наших земель и восстановила справедливость. Уже шесть лет мы занимаемся созидательными работами. Мы занимаемся строительством новых сел, городов, возвращением бывших вынужденных переселенцев на родные земли, и могу сказать, что весь азербайджанский народ живет этими помыслами. Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев, долгие годы живших в тяжелых условиях, было заветной мечтой каждого нашего гражданина, и прежде всего, конечно, самих переселенцев. Но вы также знаете, что каждый патриот желал вашего скорейшего возвращения в родные края.

Сегодня мы практически на регулярной основе закладываем новые прекрасные села, города, строим их с нуля. Ведь ненавистный враг сровнял с землей все наши города и села, в том числе полностью разрушил села Джахангирбейли, Солтанлы. Сегодня в эти два села возвращаются около 700 семей. Для вас построены прекрасные дома. Уверен, что вы сполна воспользуетесь этими условиями. Главное, переселенческая жизнь уже остается позади.

Азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны объединился в единый кулак. Эта Победа вечно будет жить в наших сердцах. Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться этой Победой, потому что мы, проливая кровь на поле боя, восстановили справедливость, восстановили свое достоинство и свои права. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Уверен, их близкие знают, что их кровь не осталась неотмщенной. Мы отомстили за них на поле боя, и сегодня самым большим знаком уважения к их светлой памяти является такое прекрасное возрождение Карабаха, Восточного Зангезура.

Мы одержали Победу в войне. Наш народ, живущий в условиях мира, строит и созидает. Армяне 30 лет разоряли эти земли, ничего не построили. Мы же всего за шесть лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек, создав для них самые лучшие условия, которые только возможны.

Поздравляю вас как с Днем Победы, так и с возвращением на родные земли, желаю вам крепкого здоровья.

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Затем глава государства вручил жителям ключи от квартир.

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