В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана (ФОТО)

ГЯНДЖА /Trend/ - В Гяндже проходит Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Trend, форум организован Агентством государственной поддержки неправительственных организаций при партнерстве Центра социально-экономических исследований "Приоритет".

В мероприятии, посвященном "Году градостроительства и архитектуры", принимают участие более 400 представителей гражданского общества.

В рамках форума проходят панельные дискуссии на следующие темы: "Навыки НПО в области социальных сетей, цифровизации и искусственного интеллекта", "Азербайджанские НПО на страже национальных интересов" и "Наследие WUF13 в инициативах НПО".

Выступая на мероприятии, председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева заявила, что внедрение системы "единого окна" в сфере государственного финансирования неправительственных организаций (НПО) позволит вывести сотрудничество между государством и гражданским обществом на новый этап.

Она отметила, что в последние годы агентству совместно с НПО удалось добиться значительных результатов в развитии сектора, укреплении его институционального потенциала и расширении международных связей.

По ее словам, за прошедший период удалось обеспечить исполнение 98,63 процента из 113 поручений, предусмотренных 21 государственной программой. Кроме того, были сформированы новые модели сотрудничества между государством, частным сектором и НПО, а также налажено взаимодействие с Фондом возрождения Карабаха и компанией BP.

Айгюн Алиева назвала создание Платформы НПО Глобального Юга и развитие платформы сотрудничества между НПО стран - членов Организации тюркских государств важными достижениями в сфере международного взаимодействия.

Она также обратила внимание на активное участие НПО во Всемирном форуме городов (WUF13). В частности, в течение пяти дней в павильоне было организовано 61 мероприятие. Кроме того, впервые в истории WUF состоялся Форум НПО, в котором приняли участие около 800 представителей более чем 100 стран.

Глава агентства подчеркнула, что в предстоящий период основными направлениями деятельности станут укрепление национальной солидарности и гражданской ответственности, обеспечение информационной безопасности, цифровое просвещение, публичная дипломатия и расширение международного представительства.

По ее словам, среди приоритетных задач также развитие электронных услуг для НПО, разработка пяти решений на основе искусственного интеллекта и повышение активности представителей сектора в социальных сетях.

Айгюн Алиева сообщила, что в следующем году планируется расширение связей в рамках Организации исламского сотрудничества, АГЕМ и формата Центральной Азии, а также проведение Бакинского форума НПО, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. Все эти мероприятия планируется организовать по инициативе агентства.

Отметим, что накануне форума, 5 ноября, его участники посетили мавзолей Низами Гянджеви и ознакомились с Гянджинским мемориальным комплексом.

В тот же день состоялся футбольный матч с участием пострадавших от мин, перенесших ампутацию конечностей. Кроме того, была представлена документальная лента "Навстречу завтрашнему дню" (Sabaha doğru), снятая организацией "Сеть журналистов Азербайджана" при донорской поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

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