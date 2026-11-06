России передан весь участок трассы железной дороги Решт - Астара в Иране

БАКУ /Trend/ - В целях ускорения реализации проекта Международного транспортного коридора "Север - Юг" российской стороне передан последний участок территории в провинции Гилян на севере Ирана, по которому пройдет железная дорога Решт - Астара.

Как сообщает компания по развитию строительной отрасли и транспортной инфраструктуры Ирана, 4 ноября в Тегеране состоялось мероприятие, посвященное передаче участка.

Выступая на мероприятии, заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор компании по развитию строительной отрасли и транспортной инфраструктуры Хушанг Базванд сообщил, что российской стороне передан последний участок протяженностью 37 километров для проведения исследований и топографической съемки по маршруту железной дороги Решт - Астара общей протяженностью 162 километра.

По его словам, на сегодняшний день правительство Ирана выкупило земельные участки общей площадью более 55 гектаров. В феврале российской стороне также был передан участок протяженностью 125 километров.

Базванд отметил, что в исследовательских работах участвуют иранские специалисты. По его словам, изыскания успешно продолжаются, а на этапе строительства предполагается привлечь иранские подрядные компании.

"Железная дорога Решт - Астара имеет особое значение для развития железнодорожной составляющей Международного транспортного коридора "Север - Юг". Этот проект является важным этапом международного сотрудничества в сфере развития транспортной инфраструктуры региона. Ожидается, что в ближайшее время, после урегулирования оставшихся вопросов между Ираном и Россией, будет подписан окончательный коммерческий контракт и начнутся строительные работы", - заявил он.

На мероприятии также выступил исполнительный директор российской компании Caspian Services Юрий Кузьмин. Он сообщил, что компания намерена завершить исследовательские работы по проекту строительства железной дороги Решт - Астара в максимально короткие сроки. В настоящее время на маршруте работают 10 групп, занимающихся геотехническими изысканиями.

Кузьмин добавил, что иранская сторона посетит Москву для завершения работы над коммерческим контрактом на строительство, после чего стороны приступят к реализации оставшихся этапов проекта.

Отметим, что основы Международного транспортного коридора "Север - Юг" были заложены межправительственным соглашением, подписанным Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Впоследствии к соглашению присоединился ряд других государств, в том числе Азербайджан, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Таджикистан, Турция и Украина.

Основная цель создания коридора - сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в страны Северной и Западной Европы. В настоящее время перевозка грузов по существующему маршруту занимает более шести недель, тогда как использование коридора "Север - Юг", как ожидается, позволит сократить этот срок до трех недель.

В рамках проекта 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин - Решт протяженностью 175 километров, предназначенная для соединения железнодорожных сетей Азербайджана и Ирана. Для завершения железнодорожного маршрута на территории Ирана необходимо построить линию Решт - Астара.

На территории Ирана коридор "Север - Юг" проходит по трем направлениям. Восточное направление связывает маршрут с Туркменистаном и странами Центральной Азии, среднее проходит через Каспийское море и обеспечивает сообщение с Россией и другими странами, а западное соединяет маршрут с Азербайджаном, Грузией, Россией и странами Восточной Европы.

17 мая 2023 года в провинции Гилян между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара. На линии протяженностью 162 километра планируется построить девять станций.

Реализация проекта позволит развить Международный транспортный коридор "Север - Юг" и обеспечить железнодорожное сообщение Ирана со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы.

Согласно соглашению, российская сторона планирует направить на строительство железной дороги 1,6 миллиарда евро. Ожидается, что строительные работы будут завершены в течение 48 месяцев.