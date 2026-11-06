Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки

БАКУ /Trend/ - Резидент Агдамского промышленного парка ООО "BAFCO İnvest", действующего под управлением Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Азербайджана, продолжает производство специальной защитной обуви и полиуретановых сапог, расширяя экспортные поставки на зарубежные рынки.

Об этом сообщили в İZİA.

Предприятие, расположенное на территории площадью 2,5 гектара в промышленном парке, поставляет продукцию как на внутренний рынок, так и за рубеж. Компания продолжает работу по расширению географии экспорта и установлению партнерских отношений на рынках Европы и Северной Америки.

На производстве используется оборудование немецкой марки DESMA. Подошва обуви соединяется с верхней частью методом литья, что обеспечивает прочность и надежность изделий и позволяет использовать их в сложных производственных условиях. Полиуретановое сырье для изготовления подошв поставляет немецкая компания BASF.

Годовая производственная мощность предприятия составляет 510 тысяч пар обуви. Из них 160 тысяч пар приходится на полиуретановые сапоги, а 350 тысяч пар - на специальную защитную обувь.

Ассортимент предприятия включает продукцию, соответствующую различным требованиям безопасности. Полиуретановые сапоги выпускаются по классам защиты O4, S4 и S5. Модели S4 и S5 оснащены специальным стальным подноском, защищающим пальцы ног от ударов.

Верхняя часть специальной защитной обуви изготавливается из натуральной кожи, а подошва - из двухслойного полиуретана. В эту категорию входят модели классов S1, S1P, S2 и S3, предназначенные для эксплуатации в различных производственных условиях.

ООО "BAFCO İnvest" уже осуществляет экспорт продукции на ряд зарубежных рынков, в том числе в Казахстан. На сегодняшний день заключены контракты с тремя казахстанскими компаниями, которым в разные периоды поставлялась продукция предприятия. В настоящее время рассматриваются возможности дальнейшего расширения сотрудничества и выполнения новых заказов из Казахстана.

Еще одним экспортным направлением компании являются страны Балканского региона. В рамках контракта с дистрибьютором из Албании на первом этапе предусмотрена поставка 1 200 пар обуви. Заказ включает специальную обувь из натуральной кожи с полиуретановой подошвой, а также полиуретановые сапоги классов защиты O4 и S5. Продукция уже подготовлена к экспорту.

Компания также предпринимает шаги для выхода на рынок Канады. В рамках контракта с канадской компанией заказано более 3 500 пар полиуретановых сапог. Их экспорт планируется осуществить в следующем месяце.

Наряду с этим продолжается работа по заключению соглашения о сотрудничестве с итальянской компанией, от которой уже поступили первые заказы. В ноябре планируется экспортировать в Италию 1 200 пар полиуретановых сапог под товарным знаком Made in Azerbaijan.

Интерес к продукции предприятия проявляют также Объединенные Арабские Эмираты и Иордания. Компания намерена развивать сотрудничество и на рынках этих стран.

ООО "BAFCO İnvest" принимает активное участие в специализированных международных выставках, направленных на укрепление позиций на зарубежных рынках и продвижение продукции на международном уровне. Такие мероприятия позволяют устанавливать прямые контакты с потенциальными партнерами и привлекать новые заказы.

В частности, основы сотрудничества с итальянской компанией были заложены на выставке Big 5 Dubai, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах. Участие в выставке в Казахстане также позволило предприятию установить деловые контакты с компаниями этой страны.

В целях дальнейшего расширения географии международного сотрудничества предприятие планирует в ближайшее время принять участие в специализированных выставках в Москве (Россия), Астане (Казахстан) и Дюссельдорфе (Германия).