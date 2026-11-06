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Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки

Экономика Пресс-релиз 6 ноября 2026 13:43 (UTC +04:00)
Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки
Фото: Агентство развития экономических зон Азербайджана
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Резидент Агдамского промышленного парка ООО "BAFCO İnvest", действующего под управлением Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Азербайджана, продолжает производство специальной защитной обуви и полиуретановых сапог, расширяя экспортные поставки на зарубежные рынки.

Об этом сообщили в İZİA.

Предприятие, расположенное на территории площадью 2,5 гектара в промышленном парке, поставляет продукцию как на внутренний рынок, так и за рубеж. Компания продолжает работу по расширению географии экспорта и установлению партнерских отношений на рынках Европы и Северной Америки.

На производстве используется оборудование немецкой марки DESMA. Подошва обуви соединяется с верхней частью методом литья, что обеспечивает прочность и надежность изделий и позволяет использовать их в сложных производственных условиях. Полиуретановое сырье для изготовления подошв поставляет немецкая компания BASF.

Годовая производственная мощность предприятия составляет 510 тысяч пар обуви. Из них 160 тысяч пар приходится на полиуретановые сапоги, а 350 тысяч пар - на специальную защитную обувь.

Ассортимент предприятия включает продукцию, соответствующую различным требованиям безопасности. Полиуретановые сапоги выпускаются по классам защиты O4, S4 и S5. Модели S4 и S5 оснащены специальным стальным подноском, защищающим пальцы ног от ударов.

Верхняя часть специальной защитной обуви изготавливается из натуральной кожи, а подошва - из двухслойного полиуретана. В эту категорию входят модели классов S1, S1P, S2 и S3, предназначенные для эксплуатации в различных производственных условиях.

ООО "BAFCO İnvest" уже осуществляет экспорт продукции на ряд зарубежных рынков, в том числе в Казахстан. На сегодняшний день заключены контракты с тремя казахстанскими компаниями, которым в разные периоды поставлялась продукция предприятия. В настоящее время рассматриваются возможности дальнейшего расширения сотрудничества и выполнения новых заказов из Казахстана.

Еще одним экспортным направлением компании являются страны Балканского региона. В рамках контракта с дистрибьютором из Албании на первом этапе предусмотрена поставка 1 200 пар обуви. Заказ включает специальную обувь из натуральной кожи с полиуретановой подошвой, а также полиуретановые сапоги классов защиты O4 и S5. Продукция уже подготовлена к экспорту.

Компания также предпринимает шаги для выхода на рынок Канады. В рамках контракта с канадской компанией заказано более 3 500 пар полиуретановых сапог. Их экспорт планируется осуществить в следующем месяце.

Наряду с этим продолжается работа по заключению соглашения о сотрудничестве с итальянской компанией, от которой уже поступили первые заказы. В ноябре планируется экспортировать в Италию 1 200 пар полиуретановых сапог под товарным знаком Made in Azerbaijan.

Интерес к продукции предприятия проявляют также Объединенные Арабские Эмираты и Иордания. Компания намерена развивать сотрудничество и на рынках этих стран.

ООО "BAFCO İnvest" принимает активное участие в специализированных международных выставках, направленных на укрепление позиций на зарубежных рынках и продвижение продукции на международном уровне. Такие мероприятия позволяют устанавливать прямые контакты с потенциальными партнерами и привлекать новые заказы.

В частности, основы сотрудничества с итальянской компанией были заложены на выставке Big 5 Dubai, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах. Участие в выставке в Казахстане также позволило предприятию установить деловые контакты с компаниями этой страны.

В целях дальнейшего расширения географии международного сотрудничества предприятие планирует в ближайшее время принять участие в специализированных выставках в Москве (Россия), Астане (Казахстан) и Дюссельдорфе (Германия).

Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки
Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки
Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки
Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки
Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки
Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки
Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки
Продукция из Сумгайыта выходит на международные рынки

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