Мировые мощности ГАЭС в ближайшие шесть лет увеличатся на 74 гВТ - МЭА

БАКУ /Trend/ - В мире ожидается ускорение развития гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), геотермальной энергетики и технологий концентрированной солнечной энергетики (CSP). Рост инвестиций в эти направления обусловлен необходимостью накопления электроэнергии и обеспечения стабильности энергоснабжения на фоне стремительного расширения солнечной и ветровой энергетики.

Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) "Возобновляемая энергетика - 2026" (Renewables 2026).

Согласно докладу, в 2026-2031 годах прирост установленной мощности гидроаккумулирующих электростанций будет примерно в два раза выше, чем за предыдущий шестилетний период. Ожидается, что мощности геотермальной и концентрированной солнечной энергетики увеличатся примерно втрое, хотя их исходный уровень остается относительно низким.

Отмечается, что, несмотря на некоторое замедление развития традиционной гидроэнергетики из-за задержек в реализации проектов и ограниченных возможностей строительства новых крупных электростанций, гидроаккумулирующая энергетика вновь набирает темпы развития.

По прогнозу МЭА, в 2026-2031 годах совокупная мощность гидроаккумулирующих электростанций в мире увеличится примерно на 74 гигаватта. Около двух третей этого прироста придется на Китай. Страна активно наращивает мощности в данной сфере для накопления электроэнергии, вырабатываемой стремительно развивающимися солнечными и ветровыми электростанциями.

"Индия займет второе место по этому показателю. Ожидается также ввод в эксплуатацию новых проектов в Австралии, Вьетнаме, Индонезии, а также в ряде стран Европы и Азии", - подчеркивается в докладе.

Прогнозируется, что весь прирост новых мощностей концентрированной солнечной энергетики придется на Китай. В частности, 15-й пятилетний план страны предусматривает достижение к 2030 году установленной мощности около 15 гигаватт в этом секторе.

Лидерами по увеличению мощностей геотермальной энергетики станут США и Индонезия. Ожидается, что развитие отрасли продолжится также в Японии, Турции, Кении, Новой Зеландии и на Филиппинах.

В докладе также отмечается, что глобальные прогнозы развития возобновляемой энергетики в целом не изменились по сравнению с прошлым годом, однако на региональном уровне наблюдаются существенные различия.

Так, прогноз прироста мировых мощностей возобновляемой электроэнергетики был повышен всего на 2 процента, или 75 гигаватт. Это изменение связано с корректировками политики, регулирования и рыночной конъюнктуры, произошедшими после октября 2025 года.

Прогноз по Китаю был снижен примерно на 116 гигаватт. Вместе с тем более оптимистичные ожидания в отношении стран АСЕАН, Индии, США, государств Африки к югу от Сахары и Латинской Америки компенсировали это снижение.

В процентном выражении наиболее значительное повышение прогноза зафиксировано в странах Африки к югу от Сахары. В этом регионе солнечная энергетика становится альтернативным источником электроснабжения для миллионов потребителей, сталкивающихся с перебоями в подаче электроэнергии.

"Основной причиной снижения прогноза по Китаю стало сокращение более чем на 50 процентов в годовом выражении прироста мощностей солнечной фотоэлектрической энергетики (PV) за январь-сентябрь 2026 года. Переход от фиксированных тарифов к механизму конкурентных аукционов снизил рентабельность крупных и распределенных проектов солнечной энергетики.

В отличие от этого, прирост новых мощностей наземной ветроэнергетики остался близким к рекордному уровню прошлого года, в связи с чем прогноз по этому направлению был повышен. На это повлияли политика поддержки крупномасштабных энергетических проектов, а также примерно на 40 процентов более высокие цены реализации электроэнергии, вырабатываемой ветровыми электростанциями, по сравнению с солнечными", - говорится в докладе.

Прогнозы по гидроэнергетике и концентрированной солнечной энергетике в Китае также были повышены. Это связано с ускорением утверждения проектов гидроаккумулирующих электростанций, направленных на упрощение интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, а также с объявлением в декабре 2025 года более амбициозных целевых показателей в сфере концентрированной солнечной энергетики.

В то же время прогнозы по морской ветроэнергетике были снижены из-за роста затрат после перехода к конкурентным аукционам и ограниченной поддержки на уровне провинций. Развитие биоэнергетики также замедлилось на фоне сокращения темпов роста числа проектов по преобразованию отходов в энергию после 2024 года.