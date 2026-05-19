Значительная часть выбросов парниковых газов приходится на города - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Сегодня на города приходится около 70 процентов мирового потребления энергии и значительная часть выбросов парниковых газов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на мероприятии «Диалог высокого уровня по энергетике и урбанистике стран D-8» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Министр отметил, что это делает необходимым продвижение городского развития в странах D8 на основе возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и устойчивых к климатическим изменениям решений: «На фоне стремительной урбанизации, проблем энергетической безопасности и климатических изменений „зеленые“ и „умные“ города становятся не просто моделью развития, но и ключевой движущей силой глобального энергетического перехода. Страны D-8 обладают быстрорастущими городами и огромным потенциалом в области возобновляемой энергетики. Реализация этого потенциала требует установления более прочных связей между энергетическим переходом и городским развитием, а также увеличения „зеленых“ инвестиций и инноваций».

П. Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан продвигает повестку „зеленой“ энергетики в качестве стратегического приоритета: «Мы реализуем масштабные проекты в области возобновляемой энергетики и трансграничных энергетических коридоров, создаем „зеленые“ энергетические зоны, повышаем энергоэффективность и модернизируем электрические сети».

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.