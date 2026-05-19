БАКУ /Trend/ - Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) представила «Доклад о состоянии городов мира за 2026 год».

Как сообщает Trend, в докладе отражены основные вызовы и пути решения, связанные с глобальным жилищным кризисом, урбанизацией и обеспечением доступным жильем.

Согласно новому отчету ООН, около 40 процентов населения мира, то есть 3 миллиарда человек, сталкиваются с кризисом доступного жилья, который выражается в неприемлемых ценах, нехватке жилой площади, низком качестве жилищных условий, а также ограниченном доступе к базовым городским коммунальным услугам, таким как вода и санитария. В докладе отмечается, что к 2050 году города, как ожидается, примут дополнительно 2 миллиарда жителей. Это создаст дополнительную нагрузку на жилищные системы, которые и без того сталкиваются с растущими вызовами из-за стремительной урбанизации, роста цен на землю, углубления социального неравенства и воздействия изменений климата.

Наряду с этим, прогнозируется, что к 2040 году связанные с климатом угрозы приведут в непригодность 167 миллионов жилых домов. Отмечается, что в 2023 году стихийные бедствия привели к ущербу в размере 280 миллиардов долларов США, и большая часть этих потерь оказалась незастрахованной. По статистическим данным на конец 2024 года, число вынужденных переселенцев достигло 123,2 миллиона человек, что в два раза больше по сравнению с предыдущим десятилетием. За последние 20 лет еще 64 миллиона человек были вынуждены покинуть неформальные поселения. Большая часть направляется в города — в лагеря беженцев или вынужденных переселенцев — и зачастую вынуждена селиться в опасных или не соответствующих стандартам условиях проживания, где сталкивается с риском дополнительного перемещения. В развивающихся странах неформальные жилые площади составляют около 80 процентов гражданского жилищного строительства.

Согласно проведенным исследованиям, нехватка приемлемого и доступного жилья всего за десять с небольшим лет увеличилась на 30 процентов, превысив 268 миллионов единиц, а 1,1 миллиарда человек все еще проживают в неформальных поселениях. Во многих регионах цены на жилье росли быстрее по сравнению с доходами. Так, в глобальном масштабе соотношение цены и дохода выросло с показателя 9,3 в 2010 году до 11,2 в 2023 году, а в Центральной и Южной Азии данный показатель достиг 16,8. В 2023 году во всем мире только 25,5 процента лиц, обратившихся за жилищным кредитом, смогли его получить. В некоторых регионах Африки к югу от Сахары, где рынки жилищной ипотеки все еще находятся на начальной стадии развития, этот показатель составил всего 1%.

Во всем мире 44 процента семей направляют более 30 процентов своих доходов на жилищные расходы. Недоступность аренды жилья больше всего наблюдается в Африке к югу от Сахары. Здесь 55 процентов людей, проживающих в съемном жилье, несут тяжелое финансовое бремя. Внутренние финансовые механизмы на национальном, региональном и местном уровнях управления должны более эффективно нацеливаться на механизмы субсидирования, ориентированные как на спрос, так и на предложение, чтобы устранить эти пробелы в доступности жилья.

В документе подчеркивается, что глобальный жилищный кризис носит многомерный характер и обусловлен структурными факторами. Отчет показывает, что проявления кризиса еще более углубляются в результате демографических изменений, экологического давления и меняющихся экономических условий. Этот процесс обостряет множество вызовов, включая неравенство, бедность и уязвимость к климатическим проблемам.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что жилищный кризис может быть решен. В докладе отмечается, что к неформальным поселениям больше не стоит относиться как к неразрешимой проблеме, поскольку эти формы проживания широко распространены во многих городах. Необходимо, отказавшись от политики изоляции, расценивать неформальное жилье как потенциальный инструмент для улучшения возможностей заработка людей и решения жилищного кризиса. Отчет одновременно выдвигает на первый план важность расширения внутренних финансовых механизмов на национальном, региональном и местном уровнях управления. С этой точки зрения доклад призывает к значительному увеличению государственных инвестиций, направленных на социальное жилищное обеспечение, и в то же время к стимулированию инвестиций частного сектора, увеличивающих предложение, особенно в сегменте доступного жилья.

Участие общин и механизмы совместной реализации оцениваются как ключевой элемент обеспечения достойным жильем как на этапе разработки политики, так и в проектах, подготовка и реализация которых осуществляется совместно с жителями. Этот подход предусматривает активное вовлечение общин в данный процесс как на этапе до заселения, так и после него.

«Есть необходимость в новом социальном контракте по обеспечению приемлемым и доступным жильем, то есть между правительствами, частным сектором и общинами должно быть сформировано понимание совместной ответственности с целью привлечения инвестиций и согласования социально-экономических функций жилищного обеспечения», — заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах.

Публикация доклада приходится на период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) — ведущей глобальной конференции по устойчивому градостроительству, стартовавшей 17 мая в городе Баку.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.