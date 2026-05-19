Завершился третий день WUF13 в Баку (Фоторепортаж)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершился третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, третий день форума, который считается одной из самых авторитетных глобальных платформ по городскому развитию и на котором зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, так же запомнился рядом важных мероприятий и событий.

Так, сегодня был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Кроме того, впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана был проведен «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» («WUF13 NGO Forum»).

Помимо этого, в рамках выставки EXPO URBAN была представлена экспозиция под названием «Вторая жизнь — рисунок на коврах».

Программа третьего дня была в основном посвящена глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости и инновационным моделям урбанизации.

Одной из основных сессий дня стал диалог на тему «Глобальный жилищный кризис: Каков план?». В ходе сессии обсуждались вопросы доступности жилья, социального равенства и улучшения условий проживания в городах. Наряду с этим, были организованы сессии на такие темы, как «Искусственный интеллект для городов», «От данных к решениям: искусственный интеллект, пространственный анализ и жилье для всех», «Климатически устойчивые города и сообщества», «Городское планирование — это климатические действия». Эксперты и представители международных организаций особо подчеркнули роль цифровых технологий, управления на основе данных и «зеленых» решений в будущем развитии городов.

В рамках третьего дня также прошли мероприятия по таким важным темам, как «Жилье для всех», «Безопасное и устойчивое проживание для расширения прав и возможностей женщин», «Инклюзивные города», «Роль молодежи в городском управлении», «Направление климатического финансирования в города», «Устойчивый и доступный транспорт», «Восстановление городов, пострадавших от войны» и «Трансформация неформальных поселений».

На мероприятиях, проведенных по темам «Жароустойчивые города», «Природоориентированные решения», «Зеленое» и устойчивое жилье», «Управление водными ресурсами», «Энергетическая справедливость в городах», обсуждалась взаимосвязь между урбанизацией и экологической устойчивостью.

Этот день также запомнился презентацией доклада «World Cities Report 2026», встречами на высоком уровне по Африканскому региону и другим международным платформам, а также специальными сессиями по вопросам городского развития и жилищной политики.

Отметим, что WUF13, которая продлится до 22 мая, организована совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана. Форум посвящен теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты» и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

