Первая леди Узбекистана поддержала создание альянса "Ноль отходов" на COP31

Фото: Национальный комитет Узбекистана по экологии и изменению климата

БАКУ /Trend/ - Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева представила предложения по развитию экологического образования и поддержке молодежных "зеленых" инициатив на встрече высокого уровня, посвященной созданию Глобального альянса "Ноль отходов" (Global Zero Waste Alliance).

Встреча состоялась 11 ноября в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье (Турция), сообщает Национальный комитет Узбекистана по экологии и изменению климата.

З.Мирзиёева, которая также возглавляет Попечительский совет Международного общественного фонда Zamin, посетила национальный павильон Узбекистана на конференции и ознакомилась с реализуемыми в стране экологическими проектами и инициативами.

Среди представленных инициатив был проект фонда Eco-Schools Uzbekistan, направленный на формирование комплексной системы экологического образования на всех уровнях обучения.

Программа включает инициативу LEAF для дошкольного и начального образования, Eco-Schools для общеобразовательных учреждений, а также Eco-Campus для организаций высшего и среднего специального образования.

На COP31 также было объявлено о создании Глобального альянса "Ноль отходов", который объединит усилия супруг глав государств и правительств для продвижения рационального использования природных ресурсов и сокращения объема отходов.

Выступая на встрече высокого уровня, Мирзиёева поблагодарила первую леди Турции Эмине Эрдоган за инициативу по созданию альянса и отметила ее вклад в продвижение концепции Zero Waste на международном уровне.

Кроме того, Мирзиёева представила ряд предложений для альянса, направленных на развитие экологического образования, поддержку молодежных экологических инициатив и воплощение этих идей в практические проекты.