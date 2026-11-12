Туркменистан предлагает объявить 2028-2037 годы Десятилетием климатической устойчивости ООН

БАКУ /Trend/ - Туркменистан предложил объявить 2028-2037 годы Десятилетием климатической устойчивости и адаптации ООН, а также учредить Ашхабадский климатический диалог в качестве новой международной платформы для сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба правительства страны, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов озвучил эти инициативы 11 ноября на пленарном заседании Саммита лидеров в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

По словам Бердымухамедова, предлагаемое десятилетие позволит международному сообществу сосредоточиться на практических мерах по повышению климатической устойчивости государств и обеспечению распределения ресурсов между нуждающимися странами и регионами.

«Эта инициатива позволит международному сообществу сфокусироваться на решении конкретных задач по повышению климатической устойчивости государств и обеспечению распределения ресурсов в страны и регионы», - сказал он.

Туркменистан также предложил учредить Ашхабадский климатический диалог в качестве открытой и инклюзивной международной платформы для сотрудничества по вопросам климата. Первую международную встречу с участием заинтересованных партнеров предлагается провести в Ашхабаде в 2027 году.

Еще одна инициатива предусматривает подготовку Цифрового атласа изменения климата и его негативных последствий совместно с Программой ООН по окружающей среде, Всемирной метеорологической организацией, Программой развития ООН и другими международными партнерами.

По словам Бердымухамедова, атлас станет комплексным информационно-аналитическим инструментом для постоянного мониторинга изменения климата, оценки его негативных последствий и определения эффективных мер адаптации.

Кроме того, Туркменистан предложил создать формат глобального партнерства по предоставлению климатических технологий. Инициатива направлена на расширение доступа развивающихся стран к современным экологически чистым технологиям, инновационным разработкам и климатическому финансированию.

Также Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность разработки Международного экологического кодекса под эгидой ООН для совершенствования международно-правовой базы в области охраны окружающей среды.

По его словам, такой документ позволит упорядочить действующие международные правила, нормы и стандарты в сферах охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия и устойчивого использования природных ресурсов.

Председатель Халк Маслахаты также подчеркнул важность Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2024-2034 годы. Официальный старт ее реализации был дан в ходе третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая прошла в Туркменистане в августе 2025 года.

По словам Бердымухамедова, в качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Туркменистан считает приоритетной задачей эффективную реализацию климатической составляющей этой программы. Он также подтвердил готовность страны к сотрудничеству с заинтересованными государствами и международными организациями по вопросам климата.