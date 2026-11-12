Азербайджан намерен полностью покрывать текущие бюджетные расходы за счет ненефтяных доходов к 2030 г.

БАКУ /Trend/ - К 2030 году текущие расходы государственного бюджета Азербайджана будут полностью обеспечиваться за счет ненефтяных доходов.

Об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Гималай Мамишов в четверг в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, а также культуры, сообщает корреспондент Trend.

Он подчеркнул, что расходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 42,4 миллиарда манатов.

"Это на 696,4 миллиона манатов, или 1,7 процента, больше показателя текущего года. В среднесрочном периоде, то есть в 2023-2027 годах, расходы государственного бюджета увеличились на 5,9 миллиарда манатов, или 16,3 процента.

В следующем году на текущие расходы будет направлено 26,4 миллиарда манатов, или 62,3 процента от общего объема расходов государственного бюджета, на капитальные расходы - 13,8 миллиарда манатов, или 32,5 процента, а на обслуживание государственного долга - 2,2 миллиарда манатов, или 5,2 процента.

Хотел бы отметить, что 90,1 процента текущих расходов на 2027 год будут покрываться за счет поступлений ненефтегазового сектора. Это на 2,1 процентного пункта больше, чем в 2026 году.

Наша цель на 2030 год - полностью покрывать текущие расходы за счет ненефтяных доходов", - отметил заместитель министра.