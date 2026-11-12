В Ашхабаде состоялся концерт мастеров искусств Азербайджана и Туркменистана ко Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде состоялся торжественный концерт с участием деятелей искусств Азербайджана и Туркменистана, посвященный Дню Победы и Дню Государственного флага Азербайджанской Республики.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане, выступивший на мероприятии посол Гисмет Гезалов подчеркнул, что День Победы является торжеством восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, национальной воли, единства и героизма азербайджанского народа. Он также отметил, что Государственный флаг символизирует независимость, национальную идентичность и суверенитет страны.

Посол сказал, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева страна одержала историческую Победу в 44-дневной Отечественной войне. По его словам, эта Победа стала торжеством национального единства, несгибаемой воли азербайджанского народа и справедливости. В результате Отечественной войны были освобождены оккупированные территории Азербайджана, восстановлена территориальная целостность страны и обеспечено выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Гезалов также подчеркнул, что трехцветный Государственный флаг, развевающийся на всей суверенной территории Азербайджана, является символом независимости, национальной идентичности народа и исторической Победы, одержанной в Отечественной войне.

По словам посла, общая история, культура, язык и духовные ценности, объединяющие азербайджанский и туркменский народы, составляют прочную основу отношений между двумя государствами.

В ходе выступления было отмечено, что взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, политический диалог, а также расширение экономического и гуманитарного сотрудничества в последние годы вывели азербайджано-туркменские отношения на качественно новый этап. Говоря о культурно-гуманитарных связях, посол отметил, что проведение Дней культуры Туркменистана в Азербайджане в 2025 году и Дней культуры Азербайджана в Туркменистане в июне 2026 года внесло важный вклад в развитие культурного обмена между странами.

На церемонии также выступил заместитель министра культуры Туркменистана Нуршет Ширимов. Он поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и Днем Государственного флага, а также пожелал дальнейшего развития братских отношений и стратегического партнерства между странами.

В концертной программе в исполнении народных и заслуженных артистов Азербайджана и Туркменистана, а также известных музыкантов прозвучали народные песни, произведения азербайджанских композиторов, классические музыкальные композиции и инструментальные номера, отражающие богатое музыкальное наследие двух народов.

В частности, были исполнены произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Тофика Кулиева, Фикрета Амирова и других выдающихся азербайджанских композиторов, а также азербайджанские народные песни. Заслуженная артистка Азербайджана Илаха Эфендиева и заслуженный учитель Зульфия Садыкова выступили совместно с туркменскими музыкантами. Музыкальные номера сопровождались оркестром под руководством заслуженного деятеля искусств Туркменистана Ровшана Непесова. В рамках концерта также состоялась премьера произведения "Бакинское танго".

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники аккредитованных в Туркменистане иностранных дипломатических миссий, находившийся с визитом в Ашхабаде командующий Сухопутными войсками Турции генерал армии Метин Токель, а также представители СМИ и общественности и проживающие в Туркменистане азербайджанцы.