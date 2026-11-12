Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 172,7 маната.

Согласно информации Государственного комитета статистики, по состоянию на 1 октября численность наемных работников в стране составила 1 миллион 790,8 тысячи человек. Из них 836,8 тысячи работали в государственном секторе, а 954 тысячи - в негосударственном.

Распределение наемных работников по отраслям экономики выглядит следующим образом: 18,7 процента заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 17,6 процента - в образовании, 13,9 процента - в промышленности, 8,6 процента - в здравоохранении и социальном обслуживании населения, 6,9 процента - в строительстве, 6,1 процента - в государственном управлении и обороне, а также социальном обеспечении.

Кроме того, 4,4 процента наемных работников заняты в сфере транспорта и складского хозяйства, 4 процента - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,5 процента - в финансовой и страховой деятельности, 2,3 процента - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. На другие отрасли экономики приходится 15 процентов работников.

Самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности - 4 224,8 маната. В сфере финансовой и страховой деятельности этот показатель составил 3 026 манатов, информации и связи - 2 109,9 маната, профессиональной, научной и технической деятельности - 1 915,3 маната.

В то же время среднемесячная номинальная заработная плата в сфере образования составила 827,7 маната, торговли и ремонта транспортных средств - 762,9 маната, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 745,3 маната.