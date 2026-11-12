Узбекистан представил на COP31 проект первого искусственного ледника

БАКУ /Trend/ - Узбекистан представил первый проект по созданию искусственного ледника с использованием технологии "Ледяная ступа" (Ice Stupa) на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), проходящей 11 ноября в Анталье (Турция).

Как сообщает Национальный комитет Узбекистана по экологии и изменению климата, проект FOLUR-Uzbekistan реализуется совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и направлен на сохранение водных ресурсов, восстановление земель и внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Инициатива призвана повысить водную безопасность и укрепить климатическую устойчивость в Центральной Азии.

Согласно оценкам проекта, к 2050 году доступность водных ресурсов в Узбекистане может сократиться на 30-40 процентов, тогда как потребность в оросительной воде увеличится на 25 процентов. Ожидается, что дефицит воды в стране возрастет с почти 3 миллиардов кубометров в 2015 году до 7 миллиардов кубометров к 2030 году и достигнет 15 миллиардов кубометров к 2050 году.

Для решения этих проблем Узбекистан впервые внедрил технологию "Ледяная ступа" в рамках программы ФАО по преобразованию продовольственных систем, землепользованию и восстановлению земель (FOLUR), финансируемой Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

Первый пилотный искусственный ледник в стране был создан в местности Сарчашма Шахрисабзского района Кашкадарьинской области. Система была запущена 9 января 2026 года и использует естественный перепад высот и давление воды, что позволяет ей функционировать без электрических насосов.

В ходе первоначального испытания установка накопила около 800 кубометров льда. Впоследствии талая вода использовалась примерно 60 местными домохозяйствами, что продемонстрировало потенциал технологии для накопления водных запасов зимой и их использования в периоды повышенного спроса.

Технология "Ледяная ступа" предполагает подачу воды из доступных источников по специально разработанным трубам с последующим распылением в воздухе. При низких температурах вода замерзает, постепенно формируя крупную искусственную ледяную структуру. Весной и летом лед тает, обеспечивая дополнительный источник воды.

Технология призвана улучшить водоснабжение засушливых горных районов, поддержать сельскохозяйственную деятельность и обеспечить местные сообщества дополнительными водными ресурсами. Она также позволяет повысить устойчивость к засухам и другим климатическим угрозам за счет накопления воды в периоды ее относительного изобилия.

Реализация проекта отражает стремление Узбекистана расширять применение природных решений и повышать эффективность управления водными и земельными ресурсами.