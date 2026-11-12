Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 21%

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной экспорт Азербайджана (за исключением немонетарного золота) в январе-октябре 2026 года увеличился на 20,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,6 миллиарда долларов США.

Об этом говорится в предварительных показателях ноябрьского выпуска "Обзора экспорта" за 2026 год, опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно обзору, в октябре текущего года ненефтяной экспорт увеличился на 23 процента по сравнению с октябрем 2025 года и составил 414,2 миллиона долларов США.

За отчетный период экспорт продовольственных товаров составил 115,2 миллиона долларов США. Экспорт непродовольственных товаров увеличился на 29,9 процента, достигнув 280,7 миллиона долларов США.

В январе-октябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара и кондитерских изделий из сахара увеличился в 2,4 раза (на 137,6 процента), алюминия и изделий из него - на 39,2 процента, изделий из черных металлов - на 34 процента, животных и растительных жиров и масел - на 27,1 процента, меди и изделий из нее - на 24,9 процента, органических химических соединений - на 16,1 процента, хлопка - на 14,2 процента, овощей - на 11,6 процента, кофе и чая - на 10,9 процента, плодов - на 6,7 процента.

В январе-октябре 2026 года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 12,7 процента, достигнув 866,9 миллиона долларов США, а экспорт агропромышленной продукции вырос на 28,8 процента и составил 334,9 миллиона долларов США.

Таким образом, совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 16,7 процента, достигнув 1,2 миллиарда долларов США.