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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июня

Экономика Материалы 24 июня 2026 09:38 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июня
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 июня.

По данным ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9317 маната, 1 турецкая лира – 0,0366 маната, а 100 российских рублей – 2,2810 маната.

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