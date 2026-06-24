Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 июня.
По данным ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9317 маната, 1 турецкая лира – 0,0366 маната, а 100 российских рублей – 2,2810 маната.
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