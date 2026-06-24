Казахстан, Азербайджан и Грузия разрабатывают тарифную модель для Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Казахстан совместно с Азербайджаном и Грузией прорабатывает единую долгосрочную тарифную модель для Среднего коридора.

Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Брюсселе со старшим вице-президентом Mediterranean Shipping Company (MSC) Эдуардом Зигристом в рамках своего визита в Бельгию, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев рассказал Эдуарду Зигристу о практических мерах по укреплению потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. В частности, совместно с Азербайджаном и Грузией прорабатывается единая долгосрочная тарифная модель, реализуются ключевые инфраструктурные инициативы, включая расширение флота грузовых судов на Каспийском море, дноуглубительные работы совместно с Азербайджаном, а также модернизацию порта Курык", - говорится в сообщении Акорды.

На встрече с руководством MSC были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах транспорта и логистики. Особое внимание было уделено увеличению уровня контейнеризации, что будет способствовать значительному росту грузооборота.

Президент высоко оценил присутствие на рынке Казахстана одного из мировых лидеров контейнерных перевозок, отметив, что развитие Среднего коридора является стратегическим приоритетом для страны.

Токаев приветствовал интерес компании к инвестициям в портовую инфраструктуру на Каспийском побережье, подчеркнув, что такие проекты повысят конкурентоспособность маршрута и будут способствовать росту объемов грузоперевозок между Азией и Европой.

В свою очередь вице-президент MSC представил долгосрочные инвестиционные планы компании, включая вложения в логистические терминалы, железнодорожные активы, портовую инфраструктуру и морские услуги, а также грузовые авиаперевозки в Казахстане.