В Гамбурге стартовал медиатур по случаю передачи AZAL первого самолета A321neo (ФОТО)

ГАМБУРГ /Trend/ – В Гамбурге (Германия) проходит медиатур, посвященный передаче ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) первого самолета Airbus A321neo, поставляемого по договору лизинга с компанией AerCap.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в рамках программы сегодня состоялся брифинг для представителей СМИ, который провел представитель Airbus.

Коммерческий маркетолог Airbus Малхар Пендсе заявил, что Азербайджан уже долгое время остается надежным партнером компании.

«Мы очень рады продолжить это сотрудничество. Airbus является пионером в области устойчивой авиации, способствуя созданию более взаимосвязанного и открытого миру общества», — сказал он.

Пендсе отметил, что Airbus входит в число ведущих мировых производителей коммерческих самолетов.

«Мы стремимся удовлетворять потребности всего рынка, предлагая широкий спектр воздушных судов — от узкофюзеляжных до широкофюзеляжных самолетов. Первый самолет Airbus A321neo, передаваемый сегодня Azerbaijan Airlines, относится к семейству узкофюзеляжных воздушных судов», — подчеркнул он.

Говоря о масштабах деятельности Airbus, Пендсе сообщил, что по состоянию на прошлый месяц компания поставила или продала более 26,2 тысячи самолетов более чем 450 заказчикам по всему миру.

«Это означает, что практически в любом коммерческом аэропорту мира, который вы посещаете, можно увидеть самолеты Airbus — как из линейки узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных воздушных судов. Наше семейство узкофюзеляжных самолетов разработано таким образом, чтобы полностью охватывать потребности этого сегмента рынка, предлагая вместимость от 100 до 244 пассажирских мест», — добавил он.

Далее, он отметил, в сфере дальнемагистральных перевозок A321neo фактически начинает переопределять само понятие дальних маршрутов.

«Он возглавляет революцию узкофюзеляжных самолётов, которую мы наблюдаем сегодня. Сегодня он занимает около 40% всего рынка дальнемагистральных перевозок в сегменте узкофюзеляжной авиации. За последние 10 лет ему удалось достичь такого уровня. Технологии позволяют снизить расход топлива на кресло до 20% по сравнению с самолётами предыдущего поколения.

Мы также сосредоточились на салоне. Мы предоставляем авиакомпаниям гибкость в проектировании интерьера под их потребности — от полностью раскладывающихся кресел, которые обычно встречаются на широкофюзеляжных самолётах, до компоновки с 244 местами эконом-класса, что даёт авиакомпаниям возможность предлагать более низкие тарифы пассажирам», - сказал Пендса.

Также, по его словам, ключевым приоритетом остаётся прибыльность авиакомпаний: «Мы обеспечиваем почти на 20% более низкую стоимость на кресло по сравнению с самолётами предыдущего поколения, помогая им максимизировать доходы и одновременно обеспечивая пассажирам комфорт на борту.

Чтобы понять масштаб революции дальнемагистральных перевозок в сегменте узкофюзеляжных самолётов благодаря A321, достаточно взглянуть на карту маршрутов A321 по миру в 2014 году.

Он уже был популярным самолётом, но в основном использовался внутри континентов — в США, на маршрутах внутри Европы, а также внутри Азии.

Теперь давайте перенесёмся на 10 лет вперёд.

A321neo эксплуатируется по всему миру. Это действительно глобальный самолёт, соединяющий разные континенты и сближающий множество городов по всему миру.

Это обеспечивает пассажирам чрезвычайно комфортный опыт на борту».

«Сегодня более 15% всех операций A321neo приходится на дальнемагистральные маршруты. И что удивительно, 85% этих дальних маршрутов включают полноценный бизнес-класс, обеспечивая максимальный комфорт пассажирам. A321neo обладает самым лёгким салоном среди узкофюзеляжных самолётов в своём классе.

Он предоставляет авиакомпаниям широкие возможности для кастомизации салона под их потребности, при этом ключевым фактором остаётся комфорт пассажиров. И комфорт — это не только кресла, в которых сидят пассажиры. Мы также улучшили другие элементы салона, повышая общий уровень обслуживания. Например, это увеличенные багажные полки (XL bins), куда пассажиры размещают ручную кладь перед посадкой на борт. Чтобы сохранить высокий уровень комфорта, самолёт обеспечивает до 60% больше места для багажа по сравнению с предыдущим поколением», - сказал он.

Пендса заявил, что новые двигатели, установленные на семейство A320neo, позволяют достигать примерно на 20% меньшего расхода топлива на кресло по сравнению с самолётами предыдущего поколения, которые эксплуатировались ранее.

Он подчеркнул, у Азербайджана очень важное географическое расположение между Европой и Азией, и страна является важным клиентом для компании.

Далее для участников медиатура планируется экскурсия по производственным мощностям Airbus с посещением линий сборки самолетов семейств A320 и A350. Журналистам будут представлены основные этапы производства воздушных судов, включая сборку конструкций, установку оборудования и работу линии окончательной сборки.

Ключевым событием программы станет церемония передачи первого Airbus A321neo авиакомпании AZAL.

Также участникам будет представлен видеоролик «A321neo: путь создания самолета», после чего состоится официальная церемония передачи памятных трофеев, символизирующая передачу воздушного судна азербайджанскому национальному авиаперевозчику.

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