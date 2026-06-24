В Азербайджане внедрят новые подходы к страхованию автотранспортных средств - Алияр Мамедъяров

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане внедрят новые подходы к страхованию автотранспортных средств (КАСКО).

Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров в рамках Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, в Азербайджане за последние годы достигнуты значительные результаты в развитии страхового сектора.

"Важную роль в этом процессе сыграли расширение спектра услуг страховых компаний, повышение качества обслуживания, рост страховой грамотности населения, а также системные реформы, реализуемые Центральным банком.

Центральным банком также была утверждена Стратегия развития финансового сектора, охватывающая трехлетний период, в которой особое внимание уделено развитию и устойчивости страхового рынка.

Уже идет последний год реализации трехлетней стратегии, и за этот период был достигнут ряд важных результатов", - сказал он.

Первый заместитель председателя ЦБА сообщил, что в страховых компаниях началось внедрение новой модели управления, повышена роль комитетов в системе корпоративного управления, расширено участие независимых членов в органах управления, а также сформированы линии внутреннего контроля и управления рисками.

По его словам, это позволило организовать деятельность страховщиков в соответствии с лучшими международными практиками.

«Значительные шаги были предприняты и в направлении повышения качества и доступности страховых услуг.

Нововведения в сфере обязательного страхования автотранспортных средств способствовали расширению риск-ориентированного подхода, повышению дисциплины водителей и совершенствованию механизмов предоставления страховых услуг при причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Углубилось сотрудничество между банковским и страховым секторами.

С целью усиления социальной защиты граждан, имеющих кредитные обязательства, началось внедрение новых механизмов страхования жизни», - сказал А.Мамедъяров.

Он также отметил, что благодаря мероприятиям в рамках цифровой трансформации расширено применение электронных страховых услуг, а процессы заключения договоров и получения услуг стали более гибкими и удобными.