В Баку проходит церемония открытия 20-й сессии конференции Парламентского союза ОИС

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит церемония открытия 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На церемонии открытия ожидаются выступления спикеров и заместителей спикеров парламентов стран-членов ОИС, а также представителей международных организаций, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В рамках сессии состоится обмен мнениями по основным задачам, стоящим перед организацией.

В мероприятии, которое продлится до 25 июня, ожидается участие парламентских делегаций более чем из 40 стран, спикеров парламентов более чем из 10 государств, а также представителей 10 международных организаций.

В рамках мероприятия пройдут обсуждения на тему: "Продвижение устойчивого и инклюзивного экономического развития в государствах-членах ОИС посредством парламентского сотрудничества".

Всего в мероприятии примут участие более 400 делегатов.

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