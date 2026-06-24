Азербайджан вышел за рамки регионального формата, подтвердив статус средней державы - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже вышел за рамки регионального формата, подтвердив статус средней державы.

Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции на тему "Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие" в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Благодаря политическим, военным и экономическим успехам, достигнутым за последние годы, Азербайджан еще больше укрепил свои позиции в качестве средней державы", - сказал он.

По словам Ф.Шафиева, этот статус свидетельствует о том, что возможности влияния страны растут не только в регионе, но и в более широком географическом пространстве.

"Мы можем с полной уверенностью сказать, что Азербайджан не только реализует внутренние проекты, но и осуществляет различные проекты в прилегающих к региону странах, в Восточной и Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. То есть потенциал Азербайджана проявляется за пределами Южного Кавказа.

Концепция средней державы объединяет в себе военную мощь, экономические возможности, дипломатическое влияние, мягкую силу и другие факторы. Полное восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности в 2020 и 2023 годах создало условия для более четкого подтверждения этого статуса. Сегодня Азербайджан реализует различные инициативы и проекты не только внутри страны, но и за пределами региона. Это показывает, что потенциал страны вышел за границы Южного Кавказа", — сказал он.

Председатель ЦАМО добавил, что основная цель конференции заключается в обсуждении возрастающей роли Азербайджана в международной системе, представлении результатов исследований, проведенных в этом направлении, а также в обмене мнениями по новым предложениям.

Отметим, что в мероприятии принимают участие представители государственных структур, аналитических центров, высших учебных заведений и других академических учреждений, депутаты Милли Меджлиса, эксперты, молодые исследователи и представители средств массовой информации.