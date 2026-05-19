Правильно спланированные города важны для обеспечения долгосрочных экономических выгод - министр

БАКУ /Trend/ - Устойчивые и правильно спланированные города важны для обеспечения долгосрочных экономических и социальных выгод.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии на тему «Города в центре связности: городская реконструкция и региональное сотрудничество», проведенном в рамках WUF13 в Баку.

Министр отметил, что именно на основе такого подхода Азербайджан приступил к масштабному процессу реконструкции и восстановления на освобожденных от оккупации территориях: «Все города, поселки и села отстраиваются заново на принципах устойчивости, интеллектуального управления, "зеленой" энергетики, климатической устойчивости и человекоцентричного градостроительства. Этот процесс — не только строительство домов и дорог. Речь идет о формировании центров экономического роста, связности и человеческого развития».

Д. Байрамов особо подчеркнул, что масштабные восстановительные работы, проводимые Азербайджаном в постконфликтный период, следует также рассматривать как неотъемлемую часть стратегии миростроительства.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.