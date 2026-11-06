Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации, омбудсменов и национальные правозащитные учреждения продолжать усилия по устранению гуманитарных последствий войны, содействию в решении вопросов, связанных с пропавшими без вести, борьбе с минной угрозой и продвижению устойчивого мира.

Об этом говорится в заявлении омбудсмена по случаю шестой годовщины Дня Победы, отмечаемого 8 ноября.

Отмечается, что 8 ноября — День Победы — занимает особое место в исторической памяти азербайджанского народа как воплощение национального единства, сплочённости и преданности Родине. Подчеркивается, что этот знаменательный день является источником гордости, демонстрирующим приверженность нашего народа своей государственности, а также имеющим важное историческое и духовное значение для будущих поколений.

В заявлении говорится, что в результате армянской оккупации возникли серьёзные угрозы жизни и безопасности мирного населения, были разрушены населённые пункты, гражданская инфраструктура и социальные объекты. Благодаря героизму азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны земли страны были освобождены от оккупации.

«Эта Победа стала воплощением справедливости, а также имела важное значение для восстановления нарушенных прав бывших вынужденных переселенцев, обеспечения жизни и безопасности мирного населения и выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, положения которых на протяжении многих лет не исполнялись», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что парафирование в августе прошлого года в Вашингтоне в ходе встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Президента США текста мирного договора открыло новые перспективы для продвижения мирной повестки в регионе, формирования добрососедских отношений и мирного сосуществования народов. Омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на достигнутые положительные результаты, ряд важных гуманитарных вопросов всё ещё остаётся нерешённым. Среди них — установление судеб лиц, пропавших без вести в период войны, продолжение безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, разминирование освобождённых от оккупации территорий. Также отмечена необходимость устранения серьёзного ущерба, нанесённого в период оккупации экологической системе региона, его природным ресурсам, флоре и фауне.

«Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, призываю международные организации, омбудсменов и национальные правозащитные учреждения продолжать усилия по устранению гуманитарных последствий войны, содействию в решении вопросов, связанных с пропавшими без вести, борьбе с минной угрозой и продвижению устойчивого мира», — отметила омбудсмен.

В шестую годовщину Дня Победы омбудсмен почтила память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины, пожелала всему региону прочного мира, безопасности, спокойствия и процветания.

Заявление было направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского союза, Совета Европы и ОБСЕ, Международному и Европейскому институтам омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов государств — членов этой организации, Ассоциации омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети омбудсменов по правам ребёнка, Международному бюро мира, омбудсменам и национальным правозащитным учреждениям различных стран, посольствам Азербайджанской Республики за рубежом и иностранных государств в Азербайджане, а также организациям азербайджанской диаспоры.