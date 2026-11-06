Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В филиале Park Akademiya сети книжных магазинов Libraff состоялась презентация книги поэта-философа Микаила Руханда "Qapı" ("Дверь", издательство "Elm və Təhsil"). Книга "Qapı" - это своеобразное философское путешествие в мир человеческих мыслей, поисков и вопросов, в центре которого находится человек с его внутренним миром, нравственными ориентирами, отношением к окружающей действительности и стремлением познать себя, понять смысл бытия и найти своё место в жизни, сообщает корреспондент Trend.

Выступившие секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт-драматург Ильгар Фахми. поэтесса Мансура Гачайгызы, доктор философии Мушвиг Отгюн, заслуженный артист Ниджат Казымов, учёный-фольклорист Ишыглы Аталы и другие отметили значимость издания, в котором автор обращается к богатому наследию западной философии и восточной мудрости, соединяя их с мистическим мышлением и идеями мировой философской мысли.

Среди вошедших в книгу произведений - "От древности к мудрости", "Учительство и ученичество", "Асиф Ата и Ошо", "От Конфуция к Лао-цзы", "Голос Бога", "Театр - пробуждающие вопросы". Уже сами названия отражают широту интеллектуальных интересов автора, его стремление объединить различные философские системы и побудить читателя к самостоятельным размышлениям. Сопоставление различных философских концепций, исследование их общих и отличительных черт придают новый смысл поиску человеком истины. И "Дверь" в данном случае - не просто название книги, а символ открытия новых смыслов, новых горизонтов познания и непрерывного поиска ответов на вечные вопросы человеческого существования.

Микаила Руханда, выразив признательность гостям вечера, отметил, что сопоставляя различные взгляды на человека, жизнь и мир, он исследует точки соприкосновения и принципиальные различия между философскими традициями, предлагая читателю взглянуть на привычные понятия под новым углом. В этом интеллектуальном диалоге особое место занимают вопросы истины, знания, нравственности и человеческого опыта.

В завершение встречи состоялась автограф-сессия книги.

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