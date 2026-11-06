В морских перевозках может вырасти спрос на био-СПГ – МЭА

БАКУ /Trend/ - Новые международные нормативные требования, направленные на декарбонизацию морского транспорта, создают дополнительные рыночные возможности для использования био-СПГ — сжиженной формы биометана.

Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) «Возобновляемая энергетика – 2026» (Renewables 2026).

В докладе отмечается, что регламент Европейского союза (ЕС) FuelEU Maritime, вступивший в силу в 2025 году, может стимулировать использование био-СПГ в морском транспорте.

«Данные требования могут создать условия для расширения рынка биометана за пределы автомобильного транспорта и поставок в газовые сети, распространив его также на морские перевозки», — подчеркивается в докладе.

Отмечается, что согласно новым правилам суда валовой вместимостью 5 000 брутто-тонн (GT) и более, заходящие в порты ЕС, должны сокращать интенсивность выбросов парниковых газов на всех этапах. Предусматривается снижение этого показателя по сравнению с уровнем 2020 года на 2% к 2025 году, на 6% к 2030 году и на 80% к 2050 году.

По оценке МЭА, эти требования особенно важны для видов топлива на основе метана, таких как СПГ, сжиженный биометан и синтетический метан. Это связано с тем, что утечки метана при использовании топлива в двигателях могут существенно влиять на общий объем выбросов парниковых газов. Потенциал глобального потепления метана в течение 100 лет в 25 раз выше, чем у углекислого газа.

В докладе также отмечается, что с 2024 года Система торговли выбросами ЕС (EU ETS) распространяется и на выбросы от морского транспорта. Использование сертифицированного био-СПГ может снизить расходы судоходных компаний на оплату выбросов благодаря особому порядку учета выбросов углекислого газа биогенного происхождения, предусмотренному соответствующими правилами.

«Одним из основных преимуществ био-СПГ является возможность его использования на судах, работающих на СПГ и оснащенных двухтопливными двигателями, с применением существующей инфраструктуры», — говорится в докладе.

Согласно документу, это позволяет судоходным компаниям использовать имеющуюся инфраструктуру без необходимости создания новых топливных резервуаров и объектов для заправки. Такие суда могут работать как на СПГ, так и на традиционных жидких видах топлива.

По данным МЭА, в 2025 году в мире в 222 портах имелась инфраструктура для заправки СПГ, еще в 62 портах продолжалось строительство подобных объектов. В 2022–2025 годах количество судов, работающих на СПГ, увеличилось более чем в 2 раза, достигнув 853. С учетом существующих заказов ожидается, что к 2030 году их количество увеличится еще в 2 раза.

В докладе обращается внимание на то, что в 2024 году объем испарившегося газа из груза СПГ-танкеров, использованного ими в качестве топлива, превысил 12 миллионов тонн. При этом потребление СПГ непосредственно в качестве морского топлива составило около 2,9 миллиона тонн. Использование этого топлива особенно быстро расширяется в сегменте контейнеровозов. Так, в 2024 году потребление СПГ в данном секторе составило 1,3 миллиона тонн. Прогнозируется, что к 2033 году количество контейнеровозов, работающих на СПГ, и число заказов на строительство таких судов увеличатся в 2,8 раза.

«Хотя в 2024 году доля СПГ в общем объеме потребления всех видов топлива на судах составляла 6,7%, среди новых заказов этот показатель достиг 8%. При этом доля судов, работающих на СПГ, в действующем мировом флоте составляет 0,84%», — отмечается в докладе.

МЭА считает, что расширение флота судов, работающих на СПГ, может способствовать формированию дополнительного рынка для био-СПГ. Уже сейчас ряд судоходных компаний заключает контракты, направленные на обеспечение долгосрочных поставок био-СПГ и доступа к соответствующей инфраструктуре для заправки не только в Европе, но и в Китае, Сингапуре и США.

Также объявлены проекты, ориентированные на удовлетворение потребностей морского транспорта. Один из них — терминал по сжижению и экспорту био-СПГ, который компания Straits Bio-LNG строит в городе Муар на побережье Малаккского пролива в Малайзии.

В докладе подчеркивается, что новые нормативные требования могут сделать морской транспорт более прибыльным рынком сбыта для производителей биометана. Особое преимущество в этом отношении получает биометан, произведенный из сырья с низкой углеродной интенсивностью. Использование такого сырья позволяет добиться очень низкого, а в некоторых случаях даже отрицательного уровня выбросов на этапах производства и поставки топлива.

«Регламент FuelEU Maritime не обязывает использовать какой-либо конкретный вид топлива, а стимулирует снижение углеродной интенсивности топлива на протяжении всего его жизненного цикла. Это дает био-СПГ возможность конкурировать с другими видами топлива с низким уровнем выбросов», — говорится в докладе МЭА.

К альтернативным видам топлива с низким уровнем выбросов относятся биодизель, гидроочищенное растительное масло (HVO), синтетический метан, метанол с низким уровнем выбросов, аммиак и водород.

Вместе с тем в докладе отмечается, что на пути развития рынка био-СПГ сохраняются определенные нормативные и технические трудности. К ним относятся вопросы торговли сертификатами, применения механизма массового баланса, учета объемов биометана, произведенного за счет государственных субсидий, а также взаимного признания сертификатов между различными странами.

Еще одним важным вопросом являются утечки метана. МЭА указывает, что реальные климатические преимущества метана, полученного из возобновляемых источников, также должны быть подтверждены. Это связано с тем, что утечки в производственной и логистической цепочках, выбросы при сжижении и потери метана в судовых двигателях могут снизить его экологические преимущества.

Что касается потенциала рынка био-СПГ, то, по расчетам МЭА, замещение био-СПГ 20% нынешнего потребления СПГ, за исключением СПГ, используемого в качестве топлива самими СПГ-танкерами, может сформировать ежегодный спрос на био-СПГ в объеме немногим более 28 ПДж, что эквивалентно примерно 0,8 миллиарда кубометров газа.

С учетом расширения судового флота к 2031 году прогнозируется, что потенциальный рынок этого топлива к указанному году достигнет примерно 2 миллиардов кубометров газа в год.

В докладе также приводятся более высокие оценки других аналитиков. Так, согласно сценарию более быстрого роста использования СПГ, к 2035 году рынок био-СПГ может достичь 6 миллиардов кубометров газа в год.

«Доля био-СПГ в морском транспорте будет зависеть от рыночных условий и возможности обеспечить поставки устойчивого биометана в необходимых объемах. Регламент FuelEU Maritime может сформировать значительный спрос на био-СПГ в Европе, однако в настоящее время производственные мощности по выпуску этого топлива в регионе ограничены», — говорится в докладе.