В следующем году в Азербайджане ожидается повышение пенсий на 7,5%

БАКУ/Trend/ - В 2027 году в Азербайджане прогнозируется повышение трудовых пенсий на 7,5 процента.

Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год», вынесенном на обсуждение в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, расходы на выплату трудовых пенсий в 2027 году предусмотрены в размере 8 миллиардов 669,43 миллиона манатов. Это на 676,55 миллиона манатов, или на 8,46 процента больше по сравнению с утвержденным прогнозным показателем 2026 года.

При индексации пенсий учтено, что ожидаемый темп роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2027 году составит 7,5 процента.

В проекте бюджета отмечается, что к концу 2026 года среднемесячный размер трудовых пенсий ожидается на уровне 663,82 маната. С учетом динамики этого показателя прогнозируется, что общий объем пенсионных расходов в 2027 году достигнет 8 миллиардов 669,43 миллиона манатов.

Согласно проекту, в 2027 году среднемесячная трудовая пенсия в Азербайджане вырастет примерно на 7,5 процента по сравнению с ожидаемым в 2026 году показателем в 594,4 маната и достигнет 639 манатов.