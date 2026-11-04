bp: Проект электрификации Сангачальского терминала выполнен на 90%

БАКУ/Trend/ - Проект электрификации Сангачальского терминала (STEL) по итогам третьего квартала 2026 года достиг 90% общей готовности, говорится в среду в отчете bp.

"В рамках проекта осуществлен переход от завершения строительных работ к этапам пусконаладки и подготовки к вводу в эксплуатацию в зоне "Шах Дениз-2" на территории терминала, в то время как строительные работы продолжились в зоне "Азери-Чираг-Гюнешли". За пределами терминала завершена модернизация инфраструктуры национальной энергосети компании "Азерэнержи"", - говорится в отчете.

Как отмечается, в течение отчетного квартала были завершены несколько крупных этапов монтажа и испытаний оборудования, начаты пусконаладочные работы, а также продолжена модернизация электроэнергетических систем, необходимая для будущей электрификации терминала.

Кроме того, в рамках запланированной подготовки к запуску проекта была завершена независимая внутренняя проверка готовности к вводу в эксплуатацию.

"Основное внимание проекта по-прежнему сосредоточено на поэтапном выполнении пусконаладочных работ и мероприятий по подаче электроэнергии при обеспечении бесперебойной работы терминала. Завершение работ по реализации проекта предусмотрено в два этапа: первый – в середине 2027 года, второй – к концу 2028 года", - говорится в отчете.

Отметим, что стоимость проекта STEL составляет 230 млн долларов. Он предусматривает подключение терминала к национальной энергосети Азербайджана, управляемой компанией "Азерэнержи", посредством создания новых объектов инфраструктуры как на территории терминала, так и за его пределами.

Проект STEL тесно связан с проектом "Шафаг" - строительством солнечной электростанции переменного тока мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Их взаимодействие будет обеспечиваться посредством новой коммерческой модели, получившей название "механизм виртуальной передачи электроэнергии" (virtual power transfer arrangement).

В соответствии с этой моделью солнечная электростанция "Шафаг" будет вырабатывать электроэнергию и передавать ее компании "Азерэнержи" в Джебраильском районе. В свою очередь, "Азерэнержи" будет поставлять эквивалентный объем электроэнергии на Сангачальский терминал, расположенный недалеко от Баку.

Ожидается, что совместная реализация проектов "Шафаг" и STEL позволит сократить эксплуатационные выбросы Сангачальского терминала примерно на 50% в течение оставшегося срока его эксплуатации. Эта оценка основана на текущих прогнозах и планах.

В настоящее время терминал вырабатывает необходимую ему электроэнергию с помощью семи газовых турбин. После перехода на электроснабжение от национальной энергосети турбины будут поэтапно выведены из эксплуатации, что позволит высвободить используемый ими топливный газ для экспорта.