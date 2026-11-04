Капитальные затраты на "Шах Дениз" выросли на 42,6%

БАКУ/ Trend/ - В январе-сентябре 2026 года bp и ее партнеры по проекту направили около $2,002 млрд на операционные расходы и около $1,078 млрд на капитальные затраты в рамках разработки азербайджанского месторождения "Шах-Дениз".

Об этом говорится в среду в отчете bp.

Таким образом, операционные расходы увеличились на 9% по сравнению с $1,836 млрд за аналогичный период 2025 года, тогда как капитальные затраты выросли на 42,6% по сравнению с $756 млн за первые три квартала прошлого года.

"В третьем квартале с месторождения "Шах Дениз" продолжались поставки газа на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAŞ), а также по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в нескольких точках и покупателям в Европе", - сообщили в bp.

По имеющимся данным, за девять месяцев текущего года с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo в общей сложности было добыто около 20 млрд стандартных кубометров газа и порядка 3 млн тонн (около 21 млн баррелей) конденсата.

В настоящее время производственная мощность действующих объектов месторождения "Шах Дениз" составляет около 79 млн стандартных кубометров газа в сутки, или примерно 28,8 млрд стандартных кубометров в год.

Доли участия в проекте "Шах Дениз" распределены следующим образом: bp (оператор) – 29,99%, LUKOIL – 19,99%, TPAO – 19%, SGC – 16,02%, NICO – 10% и MVM – 5%.