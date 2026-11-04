Казахстан планирует построить НПЗ мощностью 2 млн тонн в Актюбинской области

БАКУ/Trend/ - Правительство Казахстана рассматривает проект строительства среднетоннажного нефтеперерабатывающего завода в Актюбинской области мощностью 2 миллиона тонн в год.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пресс-конференции, передает Trend.

Министр отметил, что в этом году была разработана концепция развития нефтепереработки, согласно которой объем переработки нефти на трех действующих заводах планируется увеличить с 18 миллионов до 27,7 миллиона тонн.

"На сегодняшний момент также рассматривается очень перспективный проект по строительству среднетоннажного завода в Актюбинской области мощностью 2 миллиона тонн, который будет служить в том числе для обеспечения внутреннего рынка и для поставок в страны Центральной Азии", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время наблюдаются перебои с поставками, и Казахстан как ресурсная страна сможет обеспечить поставки в соседние страны.

"Проект завершится через два года. В будущем это даст дополнительные объемы не только автомобильного, но и авиационного топлива", - сказал он.

Говоря о строительстве четвертого крупного нефтеперерабатывающего завода в Казахстане мощностью 10 миллионов тонн нефти в год, Аккенженов отметил, что в настоящее время ведется работа по выбору площадки для его размещения.

Министр уточнил, что этот проект не входит в указанные ранее планы по увеличению объемов переработки нефти до 27,7 миллиона тонн.

Отметим, что в Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ): Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ШНПЗ).